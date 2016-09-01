أصدر حديثا الكاتب والباحث بومدين بلكبير عن منشورات "ضفاف" اللبنانية و"الاختلاف" الجزائرية، رواية جديدة اختار لها عنوان "خرافة الرجل القوي"، تجسد رحلة بين الشمال والجنوب ومقاربة عوالم المهاجرين ومعاناتهم في الضفة الأخرى من خلال اللإشتغال على الهوية والإثنيات دون أن يستثن التاريخ من خلال طرح عديد الأسئلة.
قال الكاتب بومدين بلكبير في تصريح لـ"الشروق" إنّ روايته "خرافة الرجل الخارق" تدور أحداثها بين أربعة مدن هي: باريس وشارلوروا، قسنطينة المعلقة وعنابة، كما تشتغل على الهوية والإثنيات ويتمظهر ذلك في الزواج بين العرب والقبائل (الأمازيغ).
ويضيف: "حيث لازالت الهوية على هذا الأساس في الجزائر محل إشكال كبير وتنازع بين هويات متنوعة، عرفت العلاقة بينها الكثير من الصراعات والتجاذبات"، وأوضح في سياق حديثه عن المؤلف أنّ التاريخ يلعب دورا بارزا اليوم في المشهد الجزائري، ولازالت الكثير من الأخطاء التي ارتكبها أشخاص بعينهم في الماضي باسم الثورة التحريرية (والتي ألبست هالة التقديس) يدفع ثمنها اليوم وطن بأكمله...الخ، مشيرا في السياق أنّ الرواية لا تبحث عن إمتاع القارئ فقط، بقدر ما تحفز لديه حواس التأمل وطرح الأسئلة في مختلف الجوانب والإشكاليات.
وفي السياق ذاته يعتبر المتحدث أنّ الرواية تتمظهر في العديد من الأفكار بناء على القصة ومعطياتها والأمكنة التي تجري فيها، كالعلاقة بين الشرق والغرب من خلال نظرة الشرقي للآخر الغربي (شخصية عدنان عبد اللاوي وكيف يبني رؤيته لجيرانه الأوروبيين) .
وحسب ملخص العمل تدور الرواية في أربع مدن؛ تبدأ من مدينة شارلُورلوَا البلجيكية وتنتهي في مدينة عنابة الجزائرية، حيث يقتل شاب يُدعى "سليم زهري"، على يد ثلاثة رجال من أصول تركية في حديقة عمومية في مدينة شارلورا؛ المدينة المليئة بالمهاجرين المغاربة والأفارقة والأتراك والايطاليين وغيرهم، وهنا تتدخل أسباب غير موضوعية (أكثر منها موضوعية) تدفع ببطل الرواية إلى السفر والبحث عن حقيقة هذا الشاب المقتول، الذي لا يعرف عنه سوى أنّه مهاجر غير شرعي من أصول جزائرية، وبعد التقاء بطل الرواية مع شاب مغربي يدعى "عدنان عبد اللاوي" عرف أن الشاب الذي يبحث عن حقيقته كان قد هاجر إلى أوروبا من أجل العمل والعيش بكرامة.
ينطلق بطل الرواية من مدينة باريس بحثا عن حقيقة سليم زهري، دون أن يعرف لعائلته مكانا، يتجه في بداية الرحلة نحو إحدى مدن الشرق الجزائري (قسنطينة)، تظهر قسنطينة في الرواية بفرادتها الطبيعية وخصوصية عمرانها، المدينة التي بنيت فوق صخرة، تربط جسورها المعلقة بصخورها العاشقة، الجسور والصخور التي لها علاقة حميمة بالإبداع والجنون، وحتى بالانتحار (انتحار لمين مريرعالم الفيزياء النووية، انتحار صالح زايد الإعلامي والمثقف المهموم بقضايا الأمة، انتحار الشاعر فاروق أسميرة، انتحار رشيد زهري عم البطل...الخ). لا تظهر قسنطينة في الرواية بمكونها الطبيعي فحسب، بل كذلك بمكونها الثقافي وتراثها العريق (العادات والتقاليد والأعراف، والأعلام، والموسيقى، والمقاهي العريقة كمقهى النجمة...). كما تظهر المدينة في الرواية بكل تناقضاتها الصارخة والصادمة في الكثير من الأحيان.
لم يعثر بطل الرواية على أي أثر لعائلة سليم زهري في قسنطينة، وبعد أن كاد يفقد الأمل، يلتقط معلومة عابرة تجعله يتجه إلى مدينة (عنابة)، وهي مدينة ساحلية قريبة من الحدود الجزائرية التونسية؛ يلتقي هناك في طريقه للبحث عن سليم زهري بالعديد من الشخصيات في أماكن وأحياء مختلفة تنقل لها البطل، في رحلته تلك يكتشف الكثير من أسرار المدينة والناس.
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الكاتب بومدين بلكبير يسائل التاريخ في رواية جديدة:
"خرافة الرجل القوي".. تطرح صراع الهوية وعلاقة الشرق بالغرب
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
أصدر حديثا الكاتب والباحث بومدين بلكبير عن منشورات "ضفاف" اللبنانية و"الاختلاف" الجزائرية، رواية جديدة اختار لها عنوان "خرافة الرجل القوي"، تجسد رحلة بين الشمال والجنوب ومقاربة عوالم المهاجرين ومعاناتهم في الضفة الأخرى من خلال اللإشتغال على الهوية والإثنيات دون أن يستثن التاريخ من خلال طرح عديد الأسئلة.
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قال الكاتب بومدين بلكبير في تصريح لـ"الشروق" إنّ روايته "خرافة الرجل الخارق" تدور أحداثها بين أربعة مدن هي: باريس وشارلوروا، قسنطينة المعلقة وعنابة، كما تشتغل على الهوية والإثنيات ويتمظهر ذلك في الزواج بين العرب والقبائل (الأمازيغ).
ويضيف: "حيث لازالت الهوية على هذا الأساس في الجزائر محل إشكال كبير وتنازع بين هويات متنوعة، عرفت العلاقة بينها الكثير من الصراعات والتجاذبات"، وأوضح في سياق حديثه عن المؤلف أنّ التاريخ يلعب دورا بارزا اليوم في المشهد الجزائري، ولازالت الكثير من الأخطاء التي ارتكبها أشخاص بعينهم في الماضي باسم الثورة التحريرية (والتي ألبست هالة التقديس) يدفع ثمنها اليوم وطن بأكمله...الخ، مشيرا في السياق أنّ الرواية لا تبحث عن إمتاع القارئ فقط، بقدر ما تحفز لديه حواس التأمل وطرح الأسئلة في مختلف الجوانب والإشكاليات.
وفي السياق ذاته يعتبر المتحدث أنّ الرواية تتمظهر في العديد من الأفكار بناء على القصة ومعطياتها والأمكنة التي تجري فيها، كالعلاقة بين الشرق والغرب من خلال نظرة الشرقي للآخر الغربي (شخصية عدنان عبد اللاوي وكيف يبني رؤيته لجيرانه الأوروبيين) .
وحسب ملخص العمل تدور الرواية في أربع مدن؛ تبدأ من مدينة شارلُورلوَا البلجيكية وتنتهي في مدينة عنابة الجزائرية، حيث يقتل شاب يُدعى "سليم زهري"، على يد ثلاثة رجال من أصول تركية في حديقة عمومية في مدينة شارلورا؛ المدينة المليئة بالمهاجرين المغاربة والأفارقة والأتراك والايطاليين وغيرهم، وهنا تتدخل أسباب غير موضوعية (أكثر منها موضوعية) تدفع ببطل الرواية إلى السفر والبحث عن حقيقة هذا الشاب المقتول، الذي لا يعرف عنه سوى أنّه مهاجر غير شرعي من أصول جزائرية، وبعد التقاء بطل الرواية مع شاب مغربي يدعى "عدنان عبد اللاوي" عرف أن الشاب الذي يبحث عن حقيقته كان قد هاجر إلى أوروبا من أجل العمل والعيش بكرامة.
ينطلق بطل الرواية من مدينة باريس بحثا عن حقيقة سليم زهري، دون أن يعرف لعائلته مكانا، يتجه في بداية الرحلة نحو إحدى مدن الشرق الجزائري (قسنطينة)، تظهر قسنطينة في الرواية بفرادتها الطبيعية وخصوصية عمرانها، المدينة التي بنيت فوق صخرة، تربط جسورها المعلقة بصخورها العاشقة، الجسور والصخور التي لها علاقة حميمة بالإبداع والجنون، وحتى بالانتحار (انتحار لمين مريرعالم الفيزياء النووية، انتحار صالح زايد الإعلامي والمثقف المهموم بقضايا الأمة، انتحار الشاعر فاروق أسميرة، انتحار رشيد زهري عم البطل...الخ). لا تظهر قسنطينة في الرواية بمكونها الطبيعي فحسب، بل كذلك بمكونها الثقافي وتراثها العريق (العادات والتقاليد والأعراف، والأعلام، والموسيقى، والمقاهي العريقة كمقهى النجمة...). كما تظهر المدينة في الرواية بكل تناقضاتها الصارخة والصادمة في الكثير من الأحيان.
لم يعثر بطل الرواية على أي أثر لعائلة سليم زهري في قسنطينة، وبعد أن كاد يفقد الأمل، يلتقط معلومة عابرة تجعله يتجه إلى مدينة (عنابة)، وهي مدينة ساحلية قريبة من الحدود الجزائرية التونسية؛ يلتقي هناك في طريقه للبحث عن سليم زهري بالعديد من الشخصيات في أماكن وأحياء مختلفة تنقل لها البطل، في رحلته تلك يكتشف الكثير من أسرار المدينة والناس.