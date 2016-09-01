شهدت مدينة العلمة بولاية سطيف ، الأحد، محاولة قتل قام بها ثلاثة عناصر للاستيلاء على سيارة "كلوندستان" تم تعذيبه بوحشية ونجا من الموت بأعجوبة.
الضحية يبلغ من العمر 45 سنة، يقيم في ولاية سكيكدة كان في زيارة لبلدية قلال، وعند العودة في المساء عرج ناحية سطيف بحثا عن زبائن ينقلهم بسيارته، ودون انتظار طلب منه ثلاثة أشخاص أن يوصلهم إلى سكيكدة فركبوا معه وعند وصولهم إلى العلمة دعوه لتناول وجبة العشاء في المطعم، ثم أكملوا المشوار دون أن يعلم ماذا ينتظره بعد تلك الوجبة.
وعند الوصول إلى الغابة الموجودة خارج المدينة طلبوا منه ركن السيارة لينهالوا عليه ضربا، ثم قاموا بتقييده إلى جذع الشجرة وتكبيله من يديه ورجليه مع تكميم فمه ولم يترددوا في تعذيبه وهو مكبل، وحاول أحدهم أن يقتله، لكن زميليه رفضا الفكرة ودخلا معه في خلاف ليتركوه في الأخير مرميا في الغابة ويلوذوا بالفرار بعد الاستيلاء على سيارته. وفي صبيحة اليوم الموالي عثر عليه أحد الرعاة فبلغ مصالح الدرك التي فتحت تحقيقا في القضية.
يذكر أن ظاهرة الاعتداء على أصحاب سيارات الفرود تكررت أكثر من مرة، وسبق أن خلفت قتلى ورغم ذلك مازال أصحاب هذه المهنة يغامرون بنقل الغرباء ليلا.
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"كلوندستان" ينجو من الموت بعد تعذيبه من طرف عصابة بسطيف
سمير مخربش
شهدت مدينة العلمة بولاية سطيف ، الأحد، محاولة قتل قام بها ثلاثة عناصر للاستيلاء على سيارة "كلوندستان" تم تعذيبه بوحشية ونجا من الموت بأعجوبة.
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الضحية يبلغ من العمر 45 سنة، يقيم في ولاية سكيكدة كان في زيارة لبلدية قلال، وعند العودة في المساء عرج ناحية سطيف بحثا عن زبائن ينقلهم بسيارته، ودون انتظار طلب منه ثلاثة أشخاص أن يوصلهم إلى سكيكدة فركبوا معه وعند وصولهم إلى العلمة دعوه لتناول وجبة العشاء في المطعم، ثم أكملوا المشوار دون أن يعلم ماذا ينتظره بعد تلك الوجبة.
وعند الوصول إلى الغابة الموجودة خارج المدينة طلبوا منه ركن السيارة لينهالوا عليه ضربا، ثم قاموا بتقييده إلى جذع الشجرة وتكبيله من يديه ورجليه مع تكميم فمه ولم يترددوا في تعذيبه وهو مكبل، وحاول أحدهم أن يقتله، لكن زميليه رفضا الفكرة ودخلا معه في خلاف ليتركوه في الأخير مرميا في الغابة ويلوذوا بالفرار بعد الاستيلاء على سيارته. وفي صبيحة اليوم الموالي عثر عليه أحد الرعاة فبلغ مصالح الدرك التي فتحت تحقيقا في القضية.
يذكر أن ظاهرة الاعتداء على أصحاب سيارات الفرود تكررت أكثر من مرة، وسبق أن خلفت قتلى ورغم ذلك مازال أصحاب هذه المهنة يغامرون بنقل الغرباء ليلا.