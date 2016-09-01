عثر عليه مكبلا بالشريط اللاصق مجهولون يختطفون طفلا قبل إلقائه في العراء بتبسة

عثر مجموعة من سكان بلدية بولحاف الدير بولاية تبسة، صباح الاثنين،على الطفل أيمن، الذي تم اختطافه من طرف مجهولين مساء الأحد، من منطقة ذراع الحمام ببلدية الحمامات.

عُثر على الطفل البالغ من العمر 13 سنة، والمتمدرس بالسنة الثانية متوسط، قرب ورشة بناء، مكبلا بشريط لاصق، في وضع صحي ونفسي حرج، حيث بقي تحت رعاية المواطنين، بالمقهى إلى غاية الاتصال بعناصر الدرك الوطني، الذين حضروا إلى عين المكان، وتم نقله إلى المستشفى للقيام بالإجراءات القانونية، والطبية اللازمة.

وحسب ما أكده الطفل للشروق، أنه في الفترة المسائية من مساء الأحد، كان رفقة والده يعمل في مزرعته ولما عاد إلى المنزل، تناول وجبة العشاء، رفقة أفراد أسرته، ليتم بعدها اختطافه، في ظروف ماتزال محل تحقيق، حيث اقتاده المختطفون على متن سيارة، لم يتعرف على لونها أو نوعها، وكبل بشريط لاصق وكمّم فمه، وروى الضحية أنه بعد حوالي نصف ساعة من السير توقفت السيارة "وألقوني في هذا المكان، ثم غادروا وبقيت أصيح بصوت خافت"، وانتبه للطفل شخص يعمل بمقهى قريب رفقة شخص آخر، حيث فكوا وثاقه ونقلوه إلى المقهى أين تحفظوا عليه لغاية قدوم الدرك، الذي باشر التحقيق في هذه الواقعة التي تبقى أسبابها غامضة.