رعب على متن طائرة جزائرية بباريس

عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية إلى مطار أرولي بفرنسا الأحد، بعد إقلاعها بدقائق فقط، وهذا بعد أن اشتعلت النيران في أحد محركاتها مما أجبر الطيار على العودة إلى أرضية المطار.

وحسب تصريحات المسافرين على متن الرحلة AH1005 والذين عاشوا أوقات رعب حقيقية، فإن الطائرة شهدت نفس الخلل قبل إقلاعها وتم إصلاحه، غير انه وبعد دقائق فقط من إقلاعها عاد نفس المشكل للمحرك وأعلنت حالة الطوارئ بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها مما أجبرها على العودة إلى مطار أورلي الدولي.