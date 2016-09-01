آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
-
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
-
نعم1565 (%68.43)
-
لا722 (%31.57)
-
-
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
-
واقعي593 (%68.24)
-
غير واقعي276 (%31.76)
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
هاني رجل الأعماق .. 36 مترا وثلاثة دقائق تحت الماء
-
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
-
كارثة إيكولوجية خطيرة تتسبّب في نفوق أطنان من الأسماك بحوض سيبوس
-
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
-
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
-
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
-
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
-
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
-
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
-
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
رعب على متن طائرة جزائرية بباريس
عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية إلى مطار أرولي بفرنسا الأحد، بعد إقلاعها بدقائق فقط، وهذا بعد أن اشتعلت النيران في أحد محركاتها مما أجبر الطيار على العودة إلى أرضية المطار.
وحسب تصريحات المسافرين على متن الرحلة AH1005 والذين عاشوا أوقات رعب حقيقية، فإن الطائرة شهدت نفس الخلل قبل إقلاعها وتم إصلاحه، غير انه وبعد دقائق فقط من إقلاعها عاد نفس المشكل للمحرك وأعلنت حالة الطوارئ بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها مما أجبرها على العودة إلى مطار أورلي الدولي.
مهندس - الجزائر 2016/10/03 على 22:121
الحمد الله انها لم تقع الكارثة .....
دحمان الحراشي2016/10/03 على 22:242
ربما لو تغيرو الاسم من الاحسن لان الجوية الجزائرية اللتي كنا نعرفها لم يبقى منها الى الاسم تخيلو خطارين حقيقيين في نفس اليوم في طائرتين مختلفاتين و خطين مختلفين الاول اخترق منطقة تسمى ايلات في الاراضي المحتلة من الصهائنة و الثانية احتراق المحرك لولا رحمة الله لكانو المسافرين لكلا الطائرتين في عدد الموتى.
TALA OUCHIBA - beni saf2016/10/03 على 23:103
الفظل لبودربالة هو من سيرجعها الى الوراء