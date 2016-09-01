وجه عدد كبير من الإعلاميين القاطنين بفندق المنار بسيدي فرج عريضة إلى كل من الوزير الأول ووزير السياحة، مطالبين إياهما بالتدخل لرفع الضغوطات ومحاولات القضاء على مطعم الفصول الأربعة الذي ينشط منذ 36 سنة.
وحسب مراسلة موجهة إلى كبار المسؤولين في الدولة، ضمت توقيعات إعلاميين مقيمين بفندق المنار الذي خصص لفائدة الأسرة الإعلامية بفعل التهديدات الإرهابية التي لاحقتهم، خلال سنوات الجمر، طالبوا خلالها المسؤولين بوقف المضايقات التي يتعرض لها صاحب مطعم "الفصول الأربعة" الذي يعد المرفق الوحيد الذي يلتجئ إليه الصحفيون في ظل انعدام مرافق من ذات النوع، منوهين في ذات الوقت بالخدمات التي قدمها منذ 36 سنة، معترفين بأنه المرفق الوحيد الذي يوفر طعاما سريعا وخدمات راقية على مستوى المنطقة التي تفتقر إلى محلات للإطعام السريع.
من جهته، ندد صاحب المطعم من محاولات مسؤولي مؤسسة التسيير الفندقي لوضع حد لنشاط لهذا المطعم الذي تعود ملكيته إلى عائلة مجاهدة قدمت الكثير إبان الثورة التحريرية، من دون أي سبب مقنع، معتبرا أن الحجة التي تستند إليها الإدارة واهية، تتمثل في إنشاء قاعدة حياة خاصة بالمؤسسة التركية التي أوكلت إليها مهمة ترميم فندق المرسى.
وأشار إلى أن المساحة المخصصة لهذا المشروع موجودة قرب الفندق، إلا أن مسؤولي المؤسسة أصروا على اختيار محله رغم أنه يتوسط موقف السيارات، ومعلوم أن قاعدة الحياة يستحسن أن تقع في أطراف الموقف حتى يسمح للزوار بزيارة المنطقة، كاشفا أن ما تقوم به المؤسسة محاولة لضرب السياحة في المنطقة من خلال استغلال أكبر مساحة من الموقف، ما يعني حرمان عشرات العائلات من زيارة هذه المنطقة السياحية والتاريخية، داعيا السلطات العليا إلى التدخل ووقف ما سماه "الحقرة" التي يتعرض لها.
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عقب محاولات إزاحة مطعم ينشط منذ 36 سنة بسيدي فرج
إعلاميون يقيمون بفندق المنار يستنجدون بسلال ووزير السياحة
سعيد. ب
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
وجه عدد كبير من الإعلاميين القاطنين بفندق المنار بسيدي فرج عريضة إلى كل من الوزير الأول ووزير السياحة، مطالبين إياهما بالتدخل لرفع الضغوطات ومحاولات القضاء على مطعم الفصول الأربعة الذي ينشط منذ 36 سنة.
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وحسب مراسلة موجهة إلى كبار المسؤولين في الدولة، ضمت توقيعات إعلاميين مقيمين بفندق المنار الذي خصص لفائدة الأسرة الإعلامية بفعل التهديدات الإرهابية التي لاحقتهم، خلال سنوات الجمر، طالبوا خلالها المسؤولين بوقف المضايقات التي يتعرض لها صاحب مطعم "الفصول الأربعة" الذي يعد المرفق الوحيد الذي يلتجئ إليه الصحفيون في ظل انعدام مرافق من ذات النوع، منوهين في ذات الوقت بالخدمات التي قدمها منذ 36 سنة، معترفين بأنه المرفق الوحيد الذي يوفر طعاما سريعا وخدمات راقية على مستوى المنطقة التي تفتقر إلى محلات للإطعام السريع.
من جهته، ندد صاحب المطعم من محاولات مسؤولي مؤسسة التسيير الفندقي لوضع حد لنشاط لهذا المطعم الذي تعود ملكيته إلى عائلة مجاهدة قدمت الكثير إبان الثورة التحريرية، من دون أي سبب مقنع، معتبرا أن الحجة التي تستند إليها الإدارة واهية، تتمثل في إنشاء قاعدة حياة خاصة بالمؤسسة التركية التي أوكلت إليها مهمة ترميم فندق المرسى.
وأشار إلى أن المساحة المخصصة لهذا المشروع موجودة قرب الفندق، إلا أن مسؤولي المؤسسة أصروا على اختيار محله رغم أنه يتوسط موقف السيارات، ومعلوم أن قاعدة الحياة يستحسن أن تقع في أطراف الموقف حتى يسمح للزوار بزيارة المنطقة، كاشفا أن ما تقوم به المؤسسة محاولة لضرب السياحة في المنطقة من خلال استغلال أكبر مساحة من الموقف، ما يعني حرمان عشرات العائلات من زيارة هذه المنطقة السياحية والتاريخية، داعيا السلطات العليا إلى التدخل ووقف ما سماه "الحقرة" التي يتعرض لها.