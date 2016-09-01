مازالت الشركات البترولية التي تنشط على مستوى تراب ولاية ايليزي، تواصل ممارستها ضد البيئة الصحراوية العذراء، وذلك برمي مخلفاتهم الكيميائية والنفطية من دون احترام المقاييس المعمول بها في هذا المجال، وهذا رغم الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة، من مديرية البيئة، واللجنة الولائية المكلفة بمراقبة المنشآت المصنفة وغيرها.
هذه المرة كان التجاوز من الحفارة رقم 53، التابعة للشركة الوطنية للتنقيب "اينافور"، والتي تنشط حاليا لمنطقة الحمراء شمال ولاية ايليزي، بحيث يتم رمي المخلفات والمواد الكيميائية السامة، داخل أحواض كبيرة غير محاطة بسياج أو جدار فاصل، وذلك بعد استخدام هذه المواد في عملية الحفر، بحيث يشكل بقاء هذه الأحواض من دون سياج أو جدار يحيط بها، خطرا على الحيوانات التي تعيش في الصحراء، خاصة أن المنطقة معروفة بوجود العديد من قطعان الإبل ما يهدد بسقوطها في هذه الأحواض.
وعليه، فإن السلطات مطالبة بالتحرك قبل وقوع الكارثة، مثلما كان يحدث في العديد من المناسبات، ورغم الإجراءات التي تفرضها مديرية البيئة على الشركات البترولية، إلا أن البعض من هذه الأخيرة، مازالت تواصل هذه الممارسات، فيما طالب مربو الإبل بحماية ماشيتهم من هذه الأخطار المحدقة في عرض الصحراء، في انتظار أن يتم إيفاد لجنة لمراقبة الوضع في هذه الأحواض، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات.
من جهة أخرى، قامت المفتشة في البيئة مؤخرا، بأداء اليمين على مستوى محكمة ايليزي، وذلك لأول مرة على مستوى الولاية، بعد إنهائها للتربص من أجل هذا المنصب، بحيث تم تعيينها منذ سنة 2011، فيما ينتظر أن تقوم بزيارات تفتيشية وتحرير محاضر ضد جميع المخالفين في مجال البيئة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1أب يبلّغ عن ابنه ويساهم في حجز 165 كلغ من الكيف بتلمسان
2هذه أسرار "الروتاري" وقصته الكاملة مع الولاية 48
3السيول تجتاح منازل في الجلفة
4مجهولون يختطفون طفلا قبل إلقائه في العراء بتبسة
5توقيف لصوص اقتحموا قاعدة شركة صينية وسرقوا معدات إلكترونية بعنابة
Français English
الرأي
سلطان بركاني
محاسبة النّفس وتجديد الحياة.. بين رحيل عامٍ وحلول آخر
محمّد الهادي الحسني
في ذكرى الهجرة
جمال لعلامي
...ما تستحوش!
صالح عوض
هل تفعلها أمريكا؟
سلطان بركاني
بُلَهاء العرب.. متى يفهمون الدّرس؟
عمار يزلي
ياورت بالإكستا!
جمال لعلامي
...وأمام العدوّ نعام!
عبد الناصر
"حج" خاص إلى المسجد الأقصى!
موسى بودهان
ويسألونك عن الحقوق والحريات في الجزائر
نور الدين أبولحية
مجالس الصلح والاحتيال على الشريعة!
الفيديو
هاني رجل الأعماق .. 36 مترا وثلاثة دقائق تحت الماء
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
كارثة إيكولوجية خطيرة تتسبّب في نفوق أطنان من الأسماك بحوض سيبوس
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
تهديد للثروة الحيوانية وتلويث للبيئة
شركات بترولية تلقي مواد سامة بأحواض غير محمية بإيليزي
م. روابح
مازالت الشركات البترولية التي تنشط على مستوى تراب ولاية ايليزي، تواصل ممارستها ضد البيئة الصحراوية العذراء، وذلك برمي مخلفاتهم الكيميائية والنفطية من دون احترام المقاييس المعمول بها في هذا المجال، وهذا رغم الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة، من مديرية البيئة، واللجنة الولائية المكلفة بمراقبة المنشآت المصنفة وغيرها.
تغطيات ذات صلة
شركات بترولية تلقي مواد سامة بأحواض غير محمية بإيليزي
إعلاميون يقيمون بفندق المنار يستنجدون بسلال ووزير السياحة
نَعيٍْ شمعون بيريز على صفحة “روتاري غيليزان” تُلهب الشارع
مجهولون يختطفون طفلا قبل إلقائه في العراء بتبسة
"كلوندستان" ينجو من الموت بعد تعذيبه من طرف عصابة بسطيف
هذه المرة كان التجاوز من الحفارة رقم 53، التابعة للشركة الوطنية للتنقيب "اينافور"، والتي تنشط حاليا لمنطقة الحمراء شمال ولاية ايليزي، بحيث يتم رمي المخلفات والمواد الكيميائية السامة، داخل أحواض كبيرة غير محاطة بسياج أو جدار فاصل، وذلك بعد استخدام هذه المواد في عملية الحفر، بحيث يشكل بقاء هذه الأحواض من دون سياج أو جدار يحيط بها، خطرا على الحيوانات التي تعيش في الصحراء، خاصة أن المنطقة معروفة بوجود العديد من قطعان الإبل ما يهدد بسقوطها في هذه الأحواض.
وعليه، فإن السلطات مطالبة بالتحرك قبل وقوع الكارثة، مثلما كان يحدث في العديد من المناسبات، ورغم الإجراءات التي تفرضها مديرية البيئة على الشركات البترولية، إلا أن البعض من هذه الأخيرة، مازالت تواصل هذه الممارسات، فيما طالب مربو الإبل بحماية ماشيتهم من هذه الأخطار المحدقة في عرض الصحراء، في انتظار أن يتم إيفاد لجنة لمراقبة الوضع في هذه الأحواض، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات.
من جهة أخرى، قامت المفتشة في البيئة مؤخرا، بأداء اليمين على مستوى محكمة ايليزي، وذلك لأول مرة على مستوى الولاية، بعد إنهائها للتربص من أجل هذا المنصب، بحيث تم تعيينها منذ سنة 2011، فيما ينتظر أن تقوم بزيارات تفتيشية وتحرير محاضر ضد جميع المخالفين في مجال البيئة.