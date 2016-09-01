تهديد للثروة الحيوانية وتلويث للبيئة شركات بترولية تلقي مواد سامة بأحواض غير محمية بإيليزي

مازالت الشركات البترولية التي تنشط على مستوى تراب ولاية ايليزي، تواصل ممارستها ضد البيئة الصحراوية العذراء، وذلك برمي مخلفاتهم الكيميائية والنفطية من دون احترام المقاييس المعمول بها في هذا المجال، وهذا رغم الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة، من مديرية البيئة، واللجنة الولائية المكلفة بمراقبة المنشآت المصنفة وغيرها.

هذه المرة كان التجاوز من الحفارة رقم 53، التابعة للشركة الوطنية للتنقيب "اينافور"، والتي تنشط حاليا لمنطقة الحمراء شمال ولاية ايليزي، بحيث يتم رمي المخلفات والمواد الكيميائية السامة، داخل أحواض كبيرة غير محاطة بسياج أو جدار فاصل، وذلك بعد استخدام هذه المواد في عملية الحفر، بحيث يشكل بقاء هذه الأحواض من دون سياج أو جدار يحيط بها، خطرا على الحيوانات التي تعيش في الصحراء، خاصة أن المنطقة معروفة بوجود العديد من قطعان الإبل ما يهدد بسقوطها في هذه الأحواض.

وعليه، فإن السلطات مطالبة بالتحرك قبل وقوع الكارثة، مثلما كان يحدث في العديد من المناسبات، ورغم الإجراءات التي تفرضها مديرية البيئة على الشركات البترولية، إلا أن البعض من هذه الأخيرة، مازالت تواصل هذه الممارسات، فيما طالب مربو الإبل بحماية ماشيتهم من هذه الأخطار المحدقة في عرض الصحراء، في انتظار أن يتم إيفاد لجنة لمراقبة الوضع في هذه الأحواض، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات.

من جهة أخرى، قامت المفتشة في البيئة مؤخرا، بأداء اليمين على مستوى محكمة ايليزي، وذلك لأول مرة على مستوى الولاية، بعد إنهائها للتربص من أجل هذا المنصب، بحيث تم تعيينها منذ سنة 2011، فيما ينتظر أن تقوم بزيارات تفتيشية وتحرير محاضر ضد جميع المخالفين في مجال البيئة.