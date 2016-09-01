أعلنت السلطات العُّمانية، مساء الاثنين، أن وساطتها نجحت في الإفراج عن الرهينة الفرنسية التونسية نوران حواص التي كانت محتجزة في اليمن منذ ديسمبر الفائت، مشيرة إلى أن الموظفة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصبحت في مسقط.
وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان، إنه بناء لأوامر السلطان قابوس بن سعيد "لتلبية التماس الحكومة الفرنسية المساعدة في معرفة مصير المواطنة الفرنسية نوران حواص المفقودة في اليمن منذ شهر ديسمبر الماضي، فقد تمكنت الجهات المعنية في السلطنة وبالتنسيق مع بعض الأطراف اليمنية من العثور على المذكورة في اليمن ونقلها إلى السلطنة مساء (الاثنين)، تمهيداً لعودتها إلى بلادها".
وأفادت مصادر دبلوماسية في مسقط، الثلاثاء، إن الرهينة الفرنسية التونسية نوران حواص التي أفرج عنها، الاثنين، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز في اليمن، كانت ضحية "مخطط إجرامي" لطلب فدية.
وقالت المصادر لوكالة فرانس برس، إن عملية الاحتجاز التي تعرضت لها الموظفة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر "كانت عبارة عن مخطط إجرامي بهدف كسب المال"، من دون أن تستبعد وجود "صلات" بين محتجزي حواص، وأطراف سياسيين لم تحددها.
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن حواص عقب وصولها إلى مسقط تعبيرها عن "خالص شكرها وتقديرها للجهود التي بذلتها السلطنة" لإطلاق سراحها، مشددة على إن "هذا الأمر لم يكن ليحصل لولا الجهود الحثيثة التي بذلتها السلطنة في سبيل الإفراج عنها.
كما عبرت حواص، بحسب الوكالة، عن شكرها للجهود التي بذلتها الحكومة الفرنسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا الصدد.
بدورها أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تغريدة على تويتر، إن "زميلتنا نوران حواص أطلق سراحها لتوها بعد 10 أشهر من الاحتجاز في اليمن وهي في طريقها إلى مسقط".
وفي تونس أعلنت الخارجية التونسية "عن عميق ارتياحها لهذا النبأ السار وتتقدّم بتهانيها الحارة" إلى عائلة حواص، متوجهة بالشكر إلى "كل الجهات التي ساهمت في إطلاق سراح نوران حواص وخاصة السلطات العمانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر".
وذكرت الوزارة، إنه "منذ اختطاف السيدة نوران حواص، عملت الدبلوماسية التونسية على حشد المساعي من خلال بعثاتها بالخارج والدائمة وخاصة بجنيف وباريس ومسقط من أجل الإفراج عنها وعودتها سالمة".
وكانت الحكومة التونسية أعلنت في مطلع سبتمبر الفائت إن مواطنتها "بخير"، من دون أي تفاصيل أخرى.
وكانت حواص اختطفت برفقة موظف يمني يعمل أيضاً لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلا أن الخاطفين سرعان ما أفرجوا عنه بعد ساعات.
وليست هذه أول وساطة ناجحة تقوم بها مسقط للإفراج عن رهائن محتجزين في اليمن. ففي نوفمبر 2015، أعلنت وزارة الخارجية العمانية إجلاء ثلاثة أمريكيين بعد "العثور" عليهم في اليمن. إلا أن مسؤولاً أمنياً يمنياً أكد أن الثلاثة كانوا موقوفين لدى جهاز الأمن القومي بتهمة "التجسس".
وفي سبتمبر 2015، أفرج الحوثيون بوساطة عمانية عن خمسة أجانب هم أمريكيان وسعوديان وبريطاني، احتجزوهم لمدة ستة أشهر.
وكانت نوران حواص مسؤولة عن برنامج الحماية الإنسانية في بعثة اللجنة إلى اليمن.
وفي سبتمبر دعا نشطاء تونسيون على شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدم نسيان حواص بعدما نشر الخاطفون شريط فيديو للموظفة.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 11 أوت "امتناعها عن التكهن بهوية الخاطفين أو إصدار أي تعليق آخر حول الفيديو" مطالبة بالإفراج عن حواص.
وكانت حواص ظهرت قبل بضعة أشهر في شريط فيديو خاطبت فيه الرئيسين الفرنسي واليمني واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1محمد السادس يسيطر على الإستثمار.. والمغرب مصدوم من ملكه
2فرنسا تلعب بالنار.. والجزائر ترفض التخلّي عن ليبيا
3السعودية تفرض رسوما جديدة على العمرة
4اليوم طُردتَ من قلوب الأحرار فابحث لك عن مغارة بين لصوص إسرائيل
5المغرب يفكّك خلية موالية لداعش من عشر نساء
Français English
الرأي
سليم قلالة
الأزمة لا تحتاج إلى إجراءات مخيفة
جمال لعلامي
الشاقي.. باقي!
قادة بن عمار
نعيب حكومتنا والعيب فينا!
سلطان بركاني
محاسبة النّفس وتجديد الحياة.. بين رحيل عامٍ وحلول آخر
محمّد الهادي الحسني
في ذكرى الهجرة
جمال لعلامي
...ما تستحوش!
صالح عوض
هل تفعلها أمريكا؟
سلطان بركاني
بُلَهاء العرب.. متى يفهمون الدّرس؟
عمار يزلي
ياورت بالإكستا!
جمال لعلامي
...وأمام العدوّ نعام!
الفيديو
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
هاني رجل الأعماق .. 36 مترا وثلاثة دقائق تحت الماء
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
كارثة إيكولوجية خطيرة تتسبّب في نفوق أطنان من الأسماك بحوض سيبوس
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
الإفراج عن رهينة فرنسية تونسية في اليمن
وكالات - الشروق أونلاين
أعلنت السلطات العُّمانية، مساء الاثنين، أن وساطتها نجحت في الإفراج عن الرهينة الفرنسية التونسية نوران حواص التي كانت محتجزة في اليمن منذ ديسمبر الفائت، مشيرة إلى أن الموظفة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصبحت في مسقط.
تغطيات ذات صلة
الأمن المصري يصفي قيادياً بجماعة الإخوان ومرافقه
أمريكا تعلق المحادثات مع روسيا بشأن سوريا
الإفراج عن رهينة فرنسية تونسية في اليمن
مقتل قيادي مصري بالقاعدة في غارة أمريكية في سوريا
اليوم طُردتَ من قلوب الأحرار فابحث لك عن مغارة بين لصوص إسرائيل
وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان، إنه بناء لأوامر السلطان قابوس بن سعيد "لتلبية التماس الحكومة الفرنسية المساعدة في معرفة مصير المواطنة الفرنسية نوران حواص المفقودة في اليمن منذ شهر ديسمبر الماضي، فقد تمكنت الجهات المعنية في السلطنة وبالتنسيق مع بعض الأطراف اليمنية من العثور على المذكورة في اليمن ونقلها إلى السلطنة مساء (الاثنين)، تمهيداً لعودتها إلى بلادها".
وأفادت مصادر دبلوماسية في مسقط، الثلاثاء، إن الرهينة الفرنسية التونسية نوران حواص التي أفرج عنها، الاثنين، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز في اليمن، كانت ضحية "مخطط إجرامي" لطلب فدية.
وقالت المصادر لوكالة فرانس برس، إن عملية الاحتجاز التي تعرضت لها الموظفة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر "كانت عبارة عن مخطط إجرامي بهدف كسب المال"، من دون أن تستبعد وجود "صلات" بين محتجزي حواص، وأطراف سياسيين لم تحددها.
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن حواص عقب وصولها إلى مسقط تعبيرها عن "خالص شكرها وتقديرها للجهود التي بذلتها السلطنة" لإطلاق سراحها، مشددة على إن "هذا الأمر لم يكن ليحصل لولا الجهود الحثيثة التي بذلتها السلطنة في سبيل الإفراج عنها.
كما عبرت حواص، بحسب الوكالة، عن شكرها للجهود التي بذلتها الحكومة الفرنسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا الصدد.
بدورها أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تغريدة على تويتر، إن "زميلتنا نوران حواص أطلق سراحها لتوها بعد 10 أشهر من الاحتجاز في اليمن وهي في طريقها إلى مسقط".
وفي تونس أعلنت الخارجية التونسية "عن عميق ارتياحها لهذا النبأ السار وتتقدّم بتهانيها الحارة" إلى عائلة حواص، متوجهة بالشكر إلى "كل الجهات التي ساهمت في إطلاق سراح نوران حواص وخاصة السلطات العمانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر".
وذكرت الوزارة، إنه "منذ اختطاف السيدة نوران حواص، عملت الدبلوماسية التونسية على حشد المساعي من خلال بعثاتها بالخارج والدائمة وخاصة بجنيف وباريس ومسقط من أجل الإفراج عنها وعودتها سالمة".
وكانت الحكومة التونسية أعلنت في مطلع سبتمبر الفائت إن مواطنتها "بخير"، من دون أي تفاصيل أخرى.
وكانت حواص اختطفت برفقة موظف يمني يعمل أيضاً لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلا أن الخاطفين سرعان ما أفرجوا عنه بعد ساعات.
وليست هذه أول وساطة ناجحة تقوم بها مسقط للإفراج عن رهائن محتجزين في اليمن. ففي نوفمبر 2015، أعلنت وزارة الخارجية العمانية إجلاء ثلاثة أمريكيين بعد "العثور" عليهم في اليمن. إلا أن مسؤولاً أمنياً يمنياً أكد أن الثلاثة كانوا موقوفين لدى جهاز الأمن القومي بتهمة "التجسس".
وفي سبتمبر 2015، أفرج الحوثيون بوساطة عمانية عن خمسة أجانب هم أمريكيان وسعوديان وبريطاني، احتجزوهم لمدة ستة أشهر.
وكانت نوران حواص مسؤولة عن برنامج الحماية الإنسانية في بعثة اللجنة إلى اليمن.
وفي سبتمبر دعا نشطاء تونسيون على شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدم نسيان حواص بعدما نشر الخاطفون شريط فيديو للموظفة.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 11 أوت "امتناعها عن التكهن بهوية الخاطفين أو إصدار أي تعليق آخر حول الفيديو" مطالبة بالإفراج عن حواص.
وكانت حواص ظهرت قبل بضعة أشهر في شريط فيديو خاطبت فيه الرئيسين الفرنسي واليمني واللجنة الدولية للصليب الأحمر.