الجزائر تستلم رئاسة اللجنة الأممية لنزع السلاح

استلمت الجزائر، الاثنين، رئاسة اللجنة المكلفة بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي للدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، صبري بوقادوم، الذي يتولى رئاسة اللجنة باسم الجزائر في تصريحه الافتتاحي على "أهمية المسائل المرتبطة بنزع السلاح وعدم الانتشار والأمن الدولي".

كما ذكر بوقادوم بأن الجزائر "تقدم مساهمة ملموسة لمسألة نزع السلاح من خلال مشاركتها النشطة والبناءة في هذا المجال".

وأضاف أن "التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي تدعونا أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل إقامة عالم أكثر أمنا للجميع وإرساء السلام والأمن".

وتعالج اللجنة التي ترأسها الجزائر لأول مرة جميع المسائل المرتبطة بنزع السلاح وعدم الانتشار والأمن الدولي ولها مهمة تقديم توصيات إلى الدول في مجالات اختصاصها.

من جانب آخر ستعكف اللجنة خلال هذه السنة بشكل معمق على مراقبة الأسلحة وكذا المسائل المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل سيما النووية وإجراءات نزع السلاح في الفضاء خارج المجال الجوي.

ويتضمن برنامج اللجنة خلال هذه السنة دراسة المسائل المرتبطة بالأسلحة التقليدية ونزع السلاح الإقليمي وآليات نزع السلاح للأمم المتحدة.

ويعتبر انتخاب الجزائر لرئاسة هذه الهيئة الأممية الهامة "دليل مرة أخرى على التزام الجزائر في مجال تحقيق أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار".

وعلاوة على رئاسة الجزائر فإن مكتب هذه اللجنة يتكون من اندونيسيا وغواتيمالا وجمهورية التشيك وأستراليا.