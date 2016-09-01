حجز 3 آلاف أورو مقلدة و1 كلغ من الكيف تفكيك عصابتين لترويج المخدرات وتزوير الأوراق المالية

تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن البويرة بحر هذا الأسبوع من تفكيك عصابتين مختصتين في تزوير الأوراق المالية لاسيما الأجنبية منها وترويج المخدرات، حيث تم حجز مبلغ مالي قارب 3 آلاف أورور مقلدة وجاهزة للترويج وكذا 1 كلغ من مادة الكيف المعالج.

واستنادا إلى مصدر موثوق فإن العملية الأولى جاءت مساء الأحد على إثر استغلال معلومات حول تورط 3 شبان تترواح أعمارهم بين 20 و30 سنة، الأمر الذي دفع بعناصر الشرطة القضائية إلى نصب كمين لهم ما مكن من حجز مبلغ مالي أجنبي قدر بأكثر من 2900 أورو من فئة أوراق 100 أورو، ليتم عرضهم بعد التحقيق معهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم في وقت لاحق، أما العملية الثانية فقد شهدها بداية الأسبوع حي 140 مسكن وسط البويرة، والذي تم فيه توقيف عصابة من 4 أشخاص مختصة في ترويج المخدرات، حيث تم ضبط بحوزتها كمية قاربت 1 كلغ من مادة الكيف المعالج، ليتم التحقيق معهم وعرضهم أمام الجهات القضائية.