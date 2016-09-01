قال الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، الثلاثاء، إن حاملي بطاقات الدفع الالكتروني الذين بلغ عددهم 1.300.000 مليون سيكنهم الاستفادة من خدمة الدفع الالكتروني التي تنطلق هذا الثلاثاء بمجرد حصولهم على الأرقام السرية لبطاقاتهم عبر موقع الكتروني سيدخل حيز الخدمة.
وأكد بوضياف في حوار له على القناة الثالثة ضن برنامج "ضيف التحرير"، أن زبائن مؤسسة بريد الجزائر سيتمكنون من الاستفادة من خدمة الدفع الالكتروني في وقت لاحق، حيث أن المؤسسة بحاجة إلى وقت أطول لوضع كافة الآليات بالنّظر لضخامة الفضاء الالكتروني من جهة بالإضافة إلى عدد زبائن بريد الجزائر الذي بلغ 16 مليون من بينهم - يقول- 07 مليون فقط يحملون بطاقات دفع إلكتروني.
وذكر الوزير أن عددا من المؤسسات إلى جانب 11 بنك عمومي وخاص على أتم الاستعداد لتقديم خدمة الدفع الالكتروني في مرحلة أولية على أن تشرك كافة البنوك والمؤسسات في مرحلة ثانية، مؤكدا أن هذه الخدمة ستساهم في تسريع مشروع عصرنة النظام البنكي في الجزائر.
وطمأن بوضياف زبائن البنوك الجزائرية بأن بنك الجزائر تكفل بتأمين خدمة الدّفع الالكتروني من أي قرصنة، وقال إن مصالحه قامت بوضع قنوات للتبادل بهدف خلق الثقة في استعمال بطاقة الدفع الإلكتروني، موضحا أنه تم وضع موقع إلكتروني يسمح للزبائن بتقديم طلب الحصول على بطاقاتهم وكلمة السر الخاصة بها وتحديد آلات التخليص وكذا آلات توزيع الأوراق النقدية وشرح قواعد الاستعمال السليم والمؤمن لبطاقات الدفع الإلكتروني.
كما تطرق المتحدث إلى مشروع قانون التجارة الالكترونية، مؤكدا أنه في آخر مراحل تحضيره وأنه سيعرض على الحكومة قبل نهاية السنة الجارية 2016.
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موقع لطلب البطاقات وكلمة السر الخاصة بها
1.3 مليون مستفيد من خدمة الدفع الإلكتروني
الشروق أون لاين
قال الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، الثلاثاء، إن حاملي بطاقات الدفع الالكتروني الذين بلغ عددهم 1.300.000 مليون سيكنهم الاستفادة من خدمة الدفع الالكتروني التي تنطلق هذا الثلاثاء بمجرد حصولهم على الأرقام السرية لبطاقاتهم عبر موقع الكتروني سيدخل حيز الخدمة.
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وأكد بوضياف في حوار له على القناة الثالثة ضن برنامج "ضيف التحرير"، أن زبائن مؤسسة بريد الجزائر سيتمكنون من الاستفادة من خدمة الدفع الالكتروني في وقت لاحق، حيث أن المؤسسة بحاجة إلى وقت أطول لوضع كافة الآليات بالنّظر لضخامة الفضاء الالكتروني من جهة بالإضافة إلى عدد زبائن بريد الجزائر الذي بلغ 16 مليون من بينهم - يقول- 07 مليون فقط يحملون بطاقات دفع إلكتروني.
وذكر الوزير أن عددا من المؤسسات إلى جانب 11 بنك عمومي وخاص على أتم الاستعداد لتقديم خدمة الدفع الالكتروني في مرحلة أولية على أن تشرك كافة البنوك والمؤسسات في مرحلة ثانية، مؤكدا أن هذه الخدمة ستساهم في تسريع مشروع عصرنة النظام البنكي في الجزائر.
وطمأن بوضياف زبائن البنوك الجزائرية بأن بنك الجزائر تكفل بتأمين خدمة الدّفع الالكتروني من أي قرصنة، وقال إن مصالحه قامت بوضع قنوات للتبادل بهدف خلق الثقة في استعمال بطاقة الدفع الإلكتروني، موضحا أنه تم وضع موقع إلكتروني يسمح للزبائن بتقديم طلب الحصول على بطاقاتهم وكلمة السر الخاصة بها وتحديد آلات التخليص وكذا آلات توزيع الأوراق النقدية وشرح قواعد الاستعمال السليم والمؤمن لبطاقات الدفع الإلكتروني.
كما تطرق المتحدث إلى مشروع قانون التجارة الالكترونية، مؤكدا أنه في آخر مراحل تحضيره وأنه سيعرض على الحكومة قبل نهاية السنة الجارية 2016.