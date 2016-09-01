بها معلمة واحدة وتلاميذ يمشون 2 كلم للوصول إليها ظروف تمدرس كارثية بابتدائية الإخوة رحو فرحات بالبويرة

تتواجد مدرسة الإخوة رحو فرحات الواقعة بقرية بني عنان التابعة لبلدية قرومة أقصى شمال البويرة في حالة متقدمة من الإهمال والتسيب.

مما جعل من ظروف تمدرس التلاميذ بها شبه منعدمة في ظل انعدام مختلف المرافق والضروريات بها من مقاعد وكراسي وتدفئة وكذا وسائل بيداغوجية في أقسام تصلح لكل شيء إلا للتدريس، ليزيد موقعها البعيد والمهمش من معاناة التلاميذ المتمدرسين بها، والذين يضطرون إلى المشي على الأقدام لمسافة تفوق 2 كلم في منحدرات ومسالك وعرة وخطيرة، خاصة في فصل الشتاء والبرد.

أما المعلمة الوحيدة بها فهي تضطر للتنقل يوميا عبر مسافة تفوق 40 كلم بوسائلها الخاصة ومشيا على الأقدام لمسافة 3 كلم للوصول إلى المدرسة، حيث طالب أولياء التلاميذ من الجهات المعنية بضرورة التكفل بمختلف الضروريات بالمدرسة من خلال توفير التدفئة وباقي الوسائل البيداغوجية مع تهيئتها بصفة إستعجالية لضمان تمدرس مريح لأبنائهم.