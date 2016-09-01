بإستخدام بطاقة ما بين البنوك "CIB" "أوريدو" يطلق خدمتا الدفع الإلكتروني وتسديد الفواتير عبر الأنترنت

أطلق متعامل الهاتف النقال" أوريدو" خدمتا التعبئة الإلكترونية "Estorm" وتسديد فواتير الهاتف عبر الأنترنت، وبإمكان الزبائن الحائزين على بطاقة مابين البنوك" CIB" القيام بالتعئبة ودفع الفواتير بأمان سا / 24 سا و07 أيام في الأسبوع، عبر الموقع المتعامل www.ooredoo.dz.

وشارك المتعامل الثلاثاء في الحفل الرسمي لإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني بالجزائر الذي نظمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المهنية (ABEF)، بحضور وزير المالية والوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وتطوير الأنظمة المالية ومحافظ بنك الجزائر وفاعلين في قطاع المالية وكذا إطارات أوريدو، حيث تم تقديم عرض بفضاء المتعامل حول خدمات الدفع الإلكتروني على غرار التعبئة الغلكترونية وتسديد فواتير الهاتف عبر الأنترنت.

يأتي هذا في إطار عقد الشراكة الذي وقعه المتعامل "أوريدو" مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية شهر سبتمبر الفارط المتضمن وضع خدمة الدفع الإلكتروني، والتي تمنح لزبائن Ooredoo إمكانية تسديد فواتيرهم الهاتفية عبر الانترنت بإستخدام بطاقة ما بين البنوك "CIB".