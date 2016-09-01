جدد وزير الاتصال حميد قرين، الثلاثاء، دعوته الصحفيين إلى الالتزام بالمسؤولية والاحترافية لا سيما في المواضيع ذات الصلة بالجريمة.
وقال قرين، في كلمته الافتتاحية لندوة حول "الجريمة مسؤولية الجميع" التي نظمت بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ25 لتأسيس إذاعة القرآن الكريم إنه بالرغم من "حث الصحفيين عدة مرات على ضرورة الالتزام بالاحترافية والمسؤولية عند بث الخبر، إلا أنه لم نتوصل إلى تغيير أسلوب البعض منهم".
واعتبر الوزير أن الإحترافية تتطلب التأني والتأكد من مصدر الخبر، لاسيما في التغطيات المتعلقة بالمجتمع وبالمأساة التي عاشتها العائلات الجزائرية خلال الأشهر الماضية.
وأكد قرين أن التكوين يعتبر أحسن طريقة للالتزام بمواصفات الصحفي المحترف، مذكرا بتنظيم 40 ندوة تكوينية لصالح الصحفيين أطرها أساتذة أجانب ذوو خبرة من فرنسا كندا وسويسرا وتونس، تم خلالها التطرق إلى موضوع "الاحترافية وأخلاقيات المهنة".
واعتبر أن "التكرار قاعدة في الاتصال لتمرير الرسالة الإعلامية"، مشيرا إلى ملاحظة "بعض التحسن" وفق الدراسة التي أجرتها الوزارة.
وحسب قرين فإن هذه الدراسة توصلت إلى أن التسرع والحماس الذي يجر بعض الصحفيين إلى نشر مقالات دون التأكد من مصدرها ناتج عن "تأثير شبكات التواصل الإجتماعي (تويتر وفيسبوك)" .
وقال في هذا الصدد إن "الحرية المطلقة" التي تتيحها الشبكات الاجتماعية في بث الأخبار حيث يكون صاحب الخبر رئيس تحرير وصحفي ومسؤول النشر في آن واحد، لها تأثير على الصحفي الذي يلجأ إلى هذه المواقع لينشر أخبارا غير مؤكدة، داعيا الصحفيين إلى الالتزام بالمسؤولية والتأكد من المعلومة من مصدرها لا سيما مع قطاع العدالة أو الأجهزة الأمنية كالدرك والأمن الوطنيين ومصادر أخرى.
وأضاف قائلا "لا بد أن تكون المعلومة موثوقة، لأن الصحفي يمكن أن يكون سببا في الحزن كما يمكن أن يكون سببا في الفرح"، داعيا إلى اختيار الوقت المناسب لبث الخبر والأسلوب المناسب لذلك.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1"فتنة فتاوى" بسبب السنة الهجرية وتأخير محرّم وعاشوراء!
2الفصل في "قنابل" قانون المالية.. و"خلاف" الوزراء في الواجهة
3رعب على متن طائرة جزائرية بباريس
4جزائري فاز بجائزة نوبل للسلام.. هل تعرفه!
5الجزائر دولة فعالة في أي اجتماع يخص ليبيا
Français English
الرأي
سليم قلالة
الأزمة لا تحتاج إلى إجراءات مخيفة
جمال لعلامي
الشاقي.. باقي!
قادة بن عمار
نعيب حكومتنا والعيب فينا!
سلطان بركاني
محاسبة النّفس وتجديد الحياة.. بين رحيل عامٍ وحلول آخر
محمّد الهادي الحسني
في ذكرى الهجرة
جمال لعلامي
...ما تستحوش!
صالح عوض
هل تفعلها أمريكا؟
سلطان بركاني
بُلَهاء العرب.. متى يفهمون الدّرس؟
عمار يزلي
ياورت بالإكستا!
جمال لعلامي
...وأمام العدوّ نعام!
الفيديو
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
هاني رجل الأعماق .. 36 مترا وثلاثة دقائق تحت الماء
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
كارثة إيكولوجية خطيرة تتسبّب في نفوق أطنان من الأسماك بحوض سيبوس
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
شهد ببعض التحسن في قطاع الإعلام
قرين للصحفيين: مواقع التواصل تؤثر على احترافيتكم
م.لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
جدد وزير الاتصال حميد قرين، الثلاثاء، دعوته الصحفيين إلى الالتزام بالمسؤولية والاحترافية لا سيما في المواضيع ذات الصلة بالجريمة.
تغطيات ذات صلة
الدفع الإلكتروني سيمتص 20 مليار دولار من السوق السوداء
قرين للصحفيين: مواقع التواصل تؤثر على احترافيتكم
حجز 500 طن من القنب الهندي بالجزائر خلال ثلاث سنوات
1.3 مليون مستفيد من خدمة الدفع الإلكتروني
جزائري فاز بجائزة نوبل للسلام.. هل تعرفه!
وقال قرين، في كلمته الافتتاحية لندوة حول "الجريمة مسؤولية الجميع" التي نظمت بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ25 لتأسيس إذاعة القرآن الكريم إنه بالرغم من "حث الصحفيين عدة مرات على ضرورة الالتزام بالاحترافية والمسؤولية عند بث الخبر، إلا أنه لم نتوصل إلى تغيير أسلوب البعض منهم".
واعتبر الوزير أن الإحترافية تتطلب التأني والتأكد من مصدر الخبر، لاسيما في التغطيات المتعلقة بالمجتمع وبالمأساة التي عاشتها العائلات الجزائرية خلال الأشهر الماضية.
وأكد قرين أن التكوين يعتبر أحسن طريقة للالتزام بمواصفات الصحفي المحترف، مذكرا بتنظيم 40 ندوة تكوينية لصالح الصحفيين أطرها أساتذة أجانب ذوو خبرة من فرنسا كندا وسويسرا وتونس، تم خلالها التطرق إلى موضوع "الاحترافية وأخلاقيات المهنة".
واعتبر أن "التكرار قاعدة في الاتصال لتمرير الرسالة الإعلامية"، مشيرا إلى ملاحظة "بعض التحسن" وفق الدراسة التي أجرتها الوزارة.
وحسب قرين فإن هذه الدراسة توصلت إلى أن التسرع والحماس الذي يجر بعض الصحفيين إلى نشر مقالات دون التأكد من مصدرها ناتج عن "تأثير شبكات التواصل الإجتماعي (تويتر وفيسبوك)" .
وقال في هذا الصدد إن "الحرية المطلقة" التي تتيحها الشبكات الاجتماعية في بث الأخبار حيث يكون صاحب الخبر رئيس تحرير وصحفي ومسؤول النشر في آن واحد، لها تأثير على الصحفي الذي يلجأ إلى هذه المواقع لينشر أخبارا غير مؤكدة، داعيا الصحفيين إلى الالتزام بالمسؤولية والتأكد من المعلومة من مصدرها لا سيما مع قطاع العدالة أو الأجهزة الأمنية كالدرك والأمن الوطنيين ومصادر أخرى.
وأضاف قائلا "لا بد أن تكون المعلومة موثوقة، لأن الصحفي يمكن أن يكون سببا في الحزن كما يمكن أن يكون سببا في الفرح"، داعيا إلى اختيار الوقت المناسب لبث الخبر والأسلوب المناسب لذلك.