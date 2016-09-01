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تصريحات غريبة
وزير عراقي: السومريون أطلقوا رحلات إلى الفضاء قبل خمسة آلاف عام
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مصوراً لتصريحات غريبة صادرة من وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي قال فيها، إن السومريين هم أول من أنشأ مطاراً على كوكب الأرض في محافظة ذي قار باعتبارها أكثر الأماكن أمناً للطيران في العالم.
وأضاف الحمامي: "من هناك (ذي قار جنوبي العراق) كانت تنطلق المركبات الفضائية السومرية نحو الكواكب الأخرى منذ أكثر من خمسة آلاف عام".
ومع ذهول الحاضرين من غرابة هذه الإدعاءات، أشار عليهم الوزير العراقي بالعودة لكتب ومراجع أجنبية ذكرت هذه الأحداث، حسب زعمه.
وتابع الحمامي: "السومريون عندما استقروا في هذه الأرض كانوا يعلمون أن هذه الأرض بأجوائها هي أجواء ملائمة للتحليق في الفضاءات وكانت من هنا تنطلق المركبات الفضائية السومرية نحو الكواكب الأخرى !".
وكشف وزير النقل العراقي أيضاً، أن "السومريين هم أول من اكتشف الكوكب رقم 12 الذي قال إن وكالة ناسا الفضائية قد اعترفت به منذ بضعة أيام، لافتاً إلى أن هذا الكوكب الذي أطلق عليه الأمريكيون اسم "نيبيرو" يكمل دورته حول الشمس كل 3600 عام".
وأفاد الوزير العراقي، بأن صموئيل كريمر الخبير العالمي بالتاريخ واللغة السومرية ارتكب خطأ كبيراً بترجمته كلمة ملائكة بالسومرية إلى آلهة، مشيراً إلى أن الملائكة كانوا يطيرون بجناحين وبثلاثة وأربعة أجنحة وكلهم سومريون.
عزيز - البويرة2016/10/04 على 15:321
ونسي هذا الكاتب القول أن هذا الوزير يعاني من إضطرابات نفسية إستدعت إلى نقله لمستشفى الأمراض العقلية لعدة مرات.