بوتين يلتقي أردوغان في 10 أكتوبر في تركيا

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلن المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه في 10 أكتوبر إلى إسطنبول للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان والمشاركة في المؤتمر العالمي للطاقة.

وقال أوشاكوف كما نقلت عنه وكالة إنترفاكس في أستانة عاصمة كازاخستان، إن "الزيارة ستتم في 10 أكتوبر"، مضيفاً أن بوتين "سيشارك في المؤتمر العالمي للطاقة وسيجري اتصالات ثنائية" مع أردوغان.

وستكون هذه الزيارة الأولى لبوتين إلى تركيا منذ قمة مجموعة العشرين في أنطاليا (جنوب) في نوفمبر 2015.

وبعد أسبوع من القمة، أدى إسقاط الطيران التركي مقاتلة روسية على الحدود السورية إلى أزمة دبلوماسية خطيرة بين موسكو وأنقرة فيما كانت العلاقات متوترة أساساً بين البلدين بسبب الملف السوري.

وفرضت روسيا آنذاك على تركيا عقوبات اقتصادية مشددة وخصوصاً في قطاع السياحة.

وفي جويلية، بدأ رئيسا الدولتين عملية مصالحة مفاجئة كرست بزيارة أردوغان إلى سان بطرسبرغ في 10 أوت.

وأعلنا آنذاك عن رغبتهما في إعادة العلاقات الاقتصادية التي تضررت من جراء تسعة أشهر من الأزمة.

ثم التقى الرئيس التركي بوتين مجدداً في مطلع سبتمبر خلال قمة مجموعة العشرين في هانغتشو في شرق الصين.

ورغم هذه المصالحة فإن الرئيسين لا يزالان على طرفي نقيض من الأزمة السورية حيث تدعم روسيا نظام الرئيس بشار الأسد فيما يطالب أردوغان برحيله عن السلطة.