أعلن المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه في 10 أكتوبر إلى إسطنبول للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان والمشاركة في المؤتمر العالمي للطاقة.
وقال أوشاكوف كما نقلت عنه وكالة إنترفاكس في أستانة عاصمة كازاخستان، إن "الزيارة ستتم في 10 أكتوبر"، مضيفاً أن بوتين "سيشارك في المؤتمر العالمي للطاقة وسيجري اتصالات ثنائية" مع أردوغان.
وستكون هذه الزيارة الأولى لبوتين إلى تركيا منذ قمة مجموعة العشرين في أنطاليا (جنوب) في نوفمبر 2015.
وبعد أسبوع من القمة، أدى إسقاط الطيران التركي مقاتلة روسية على الحدود السورية إلى أزمة دبلوماسية خطيرة بين موسكو وأنقرة فيما كانت العلاقات متوترة أساساً بين البلدين بسبب الملف السوري.
وفرضت روسيا آنذاك على تركيا عقوبات اقتصادية مشددة وخصوصاً في قطاع السياحة.
وفي جويلية، بدأ رئيسا الدولتين عملية مصالحة مفاجئة كرست بزيارة أردوغان إلى سان بطرسبرغ في 10 أوت.
وأعلنا آنذاك عن رغبتهما في إعادة العلاقات الاقتصادية التي تضررت من جراء تسعة أشهر من الأزمة.
ثم التقى الرئيس التركي بوتين مجدداً في مطلع سبتمبر خلال قمة مجموعة العشرين في هانغتشو في شرق الصين.
ورغم هذه المصالحة فإن الرئيسين لا يزالان على طرفي نقيض من الأزمة السورية حيث تدعم روسيا نظام الرئيس بشار الأسد فيما يطالب أردوغان برحيله عن السلطة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1محمد السادس يسيطر على الإستثمار.. والمغرب مصدوم من ملكه
2فرنسا تلعب بالنار.. والجزائر ترفض التخلّي عن ليبيا
3اليوم طُردتَ من قلوب الأحرار فابحث لك عن مغارة بين لصوص إسرائيل
4مصور "داعش" يكشف خفايا دعاية التنظيم الإعلامية
5المغرب يفكّك خلية موالية لداعش من عشر نساء
Français English
الرأي
سليم قلالة
الأزمة لا تحتاج إلى إجراءات مخيفة
جمال لعلامي
الشاقي.. باقي!
قادة بن عمار
نعيب حكومتنا والعيب فينا!
سلطان بركاني
محاسبة النّفس وتجديد الحياة.. بين رحيل عامٍ وحلول آخر
محمّد الهادي الحسني
في ذكرى الهجرة
جمال لعلامي
...ما تستحوش!
صالح عوض
هل تفعلها أمريكا؟
سلطان بركاني
بُلَهاء العرب.. متى يفهمون الدّرس؟
عمار يزلي
ياورت بالإكستا!
جمال لعلامي
...وأمام العدوّ نعام!
الفيديو
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
هاني رجل الأعماق .. 36 مترا وثلاثة دقائق تحت الماء
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
كارثة إيكولوجية خطيرة تتسبّب في نفوق أطنان من الأسماك بحوض سيبوس
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
بوتين يلتقي أردوغان في 10 أكتوبر في تركيا
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلن المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه في 10 أكتوبر إلى إسطنبول للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان والمشاركة في المؤتمر العالمي للطاقة.
تغطيات ذات صلة
بوتين يلتقي أردوغان في 10 أكتوبر في تركيا
"ويكيليكس" سينشر وثائق عن الانتخابات الأمريكية
المعارضة السورية تصد هجوماً لقوات النظام جنوبي حلب
بريطانيا تعتزم حماية جنودها في الخارج من الملاحقات القضائية
كتاب تاريخ في مدارس سعودية يصف المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهابية"
وقال أوشاكوف كما نقلت عنه وكالة إنترفاكس في أستانة عاصمة كازاخستان، إن "الزيارة ستتم في 10 أكتوبر"، مضيفاً أن بوتين "سيشارك في المؤتمر العالمي للطاقة وسيجري اتصالات ثنائية" مع أردوغان.
وستكون هذه الزيارة الأولى لبوتين إلى تركيا منذ قمة مجموعة العشرين في أنطاليا (جنوب) في نوفمبر 2015.
وبعد أسبوع من القمة، أدى إسقاط الطيران التركي مقاتلة روسية على الحدود السورية إلى أزمة دبلوماسية خطيرة بين موسكو وأنقرة فيما كانت العلاقات متوترة أساساً بين البلدين بسبب الملف السوري.
وفرضت روسيا آنذاك على تركيا عقوبات اقتصادية مشددة وخصوصاً في قطاع السياحة.
وفي جويلية، بدأ رئيسا الدولتين عملية مصالحة مفاجئة كرست بزيارة أردوغان إلى سان بطرسبرغ في 10 أوت.
وأعلنا آنذاك عن رغبتهما في إعادة العلاقات الاقتصادية التي تضررت من جراء تسعة أشهر من الأزمة.
ثم التقى الرئيس التركي بوتين مجدداً في مطلع سبتمبر خلال قمة مجموعة العشرين في هانغتشو في شرق الصين.
ورغم هذه المصالحة فإن الرئيسين لا يزالان على طرفي نقيض من الأزمة السورية حيث تدعم روسيا نظام الرئيس بشار الأسد فيما يطالب أردوغان برحيله عن السلطة.