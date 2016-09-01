تحقيقات للوصول إلى رؤوس شبكات "قوارب الموت" عدد "الحراقة" الموقوفين بتيموشنت يرتفع إلى 85 في ظرف 48 ساعة

تمكنّت، عناصر حراس السواحل لبني صاف بعين تموشنت، ليلة الأحد إلى الاثنين، من توقيف 17 "حراقا" ينحدر جميعهم من ولاية وهران في عرض البحر قرب سواحل بني صاف. "الحراقة" وحسب مصادر أمنية أوردت الخبر، أقلع جميعهم من أحد الشواطئ التابعة لولاية وهران، فجر الأحد، على متن زورق نصف صلب، رفقة 05 زوارق أخرى تم اعتراضها من قبل حراس السواحل لولاية وهران. وقالت ذات المصادر، أن "الحراقة" الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و35 سنة، تمّ اقتيادهم إلى ميناء بني صاف، قبل أن يتم تسليمهم إلى مصالح الدرك الوطني التي قامت بسماعهم في محاضر رسمية قصد إرسالها إلى العدالة.

وكانت عناصر خفر السواحل لوهران، قد أوقفت فجر الأحد، 68 "حراقا" حاولوا بلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط باتجاه السواحل الاسبانية، ليرتفع عدد "الحراقة" الموقوفين خلال 48 ساعة الماضية إلى 85 "حراقا".

من جهتها أوقفت عناصر حراس السواحل لبني صاف مؤخرا عددا كبيرا من "الحراقة" الذين كانوا ينوون الهجرة السرية بحرا قبالة الساحل البني صافي الذي يشهد عمليات حرقة كبيرة لشباب الولايات الغربية للوطن، كان آخرها لشبان ينحدرون من ولاية البليدة. يأتي هذا في الوقت الذي تحقق فيه مصالح الدرك الوطني في عدة قضايا هجرة غير شرعية لتحديد رؤوس شبكات ترحيل الشباب ضمن قوارب الموت. جدير بالذكر أن آخر عملية "حرقة" كانت لـ07 شبان انطلقوا خلال اليوم الأول من عيد الأضحى منتصف الشهر الماضي من شاطئ "مالوس" بولهاصة نحو الشواطئ الاسبانية.