أمن العاصمة يحجز 8 كلغ "زطلة" ويسترجع 300 مليون

تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر، في إطار مكافحة الجريمة بالوسط الحضري، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية، متكونة من ثلاثة أشخاص، مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وتعود تفاصيل القضية، حسب بيان أمن ولاية الجزائر، الثلاثاء، تسملت "الشروق" نسخة منه، إلى شروع مصالح الشرطة، خلال الأيام الأخيرة، في عملية مراقبة وترصد بأحد شوارع العاصمة، أفضت إلى إيقاف مشتبه فيه على متن سيارة، وبحوزته مبلغ من المال، وبعد تفتيش مسكن المعني، عثر بحوزته على كمية معتبرة من المخدرات وأسلحة بيضاء، ومبلغ مالي آخر .

وبمواصلة التحريات، تم القبض على أحد شركاء المشتبه فيه، الذي ضبط بحوزته مبلغ مالي وهواتف نقالة، وحجز كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي، واسترجاع سيارة المشتبه فيه الثاني بإحدى الولايات الداخلية.

وإثر ذلك، تمكنت ذات المصالح من حجز 8 كلغ من القنب الهندي، و300 مليون سنتيم، بالإضافة إلى 15 هاتف نقال و3 مركبات سياحية، قارب نزهة، قاطع وشفرة حلاقة، ومختلف الوثائق الإدارية، حيث بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إيداع شخصين الحبس المؤقت.