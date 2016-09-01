أعلن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، مشاركته للمرة الثانية في القرض السندي، وذلك من أجل المساهمة الفعالة في تطوير النمو الاقتصادي.
وذكر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الثلاثاء، في بيان له تسلمت "الشروق" نسخة منه، أنه بعد مشاركته في عملية القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي، بتاريخ 18 أفريل الماضي، من خلال قرض بقيمة مليار دينار، يجدد مشاركته للمرة الثانية وبنفس المبلغ، أي مليار دينار (100 مليار سنتيم) .
كما أوضح بيان الصندوق أنه قام بدفع مبلغ 300 مليون دينار إلى حساب مؤسسة تأمين عمومية، مبديا التزامه الكلي بالمساهمة في عملية تنمية الاقتصاد الوطني.
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للمساهمة في تطوير النمو الاقتصادي
صندوق التعاون الفلاحي يضخ مجددا 100 مليار في القرض السندي
ر. ملاح
صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق
أعلن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، مشاركته للمرة الثانية في القرض السندي، وذلك من أجل المساهمة الفعالة في تطوير النمو الاقتصادي.
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وذكر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الثلاثاء، في بيان له تسلمت "الشروق" نسخة منه، أنه بعد مشاركته في عملية القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي، بتاريخ 18 أفريل الماضي، من خلال قرض بقيمة مليار دينار، يجدد مشاركته للمرة الثانية وبنفس المبلغ، أي مليار دينار (100 مليار سنتيم) .
كما أوضح بيان الصندوق أنه قام بدفع مبلغ 300 مليون دينار إلى حساب مؤسسة تأمين عمومية، مبديا التزامه الكلي بالمساهمة في عملية تنمية الاقتصاد الوطني.