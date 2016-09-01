رؤساء مدارس يستنكرون و"الكناباست" يبرّر نقابيون يعتدون على مدير متوسطة بالأربعاء

ندد رؤساء مؤسسات تربوية للتعليم المتوسط بولاية البليدة، بواقعة تعرض مدير متوسطة حسان كرطالي بمنطقة الأربعاء، طرشون دحلب، للضرب والشتم من طرف أعضاء في نقابة المجلس ثلاثي الأطوار للتعليم "كناباست" لولاية البليدة. وتتلخص وقائع القضية حسب ما ورد في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه، أن مدير المتوسطة المعتدى عليه طلب من أعضاء نقابة الكناباست تقديم رخصة من الوصاية لدخول المؤسسة، وفق القوانين المعمول بها، فاعتدى عليه أعضاء من النقابة بالضرب والسب والشتم على مرأى ومسمع تلاميذ وموظفي المؤسسة.

وتأسف مديرو المتوسطات بالبليدة للحادثة، مؤكدين في بيانهم "أن المدير المعتدى عليه، أفنى حياته في خدمة التربية، وعوض أن تقف النقابة إلى جانب هيكل التسيير كمساعد قوي وعضو متين وشريك إيجابي، تضرب نقابة الكناباست لولاية البليدة مثلا أعلى في الرداءة وتكريس العنف المدرسي".

واتصلت "الشروق" بالناطق باسم الكناباست، مسعود بوديبة، الذي أكد أن التمثيل النقابي لولاية البليدة، من حقه أن يزور المؤسسات التربوية، ويطلع على مشاكل الأساتذة وإبلاغهم بالمعلومات. كما أنه "ليس من حق مدير المتوسطة أن يمنع ممثلي النقابة من الدخول والاتصال بالمنخرطين"، مضيفا أن ما حدث بين التمثيل النقابي ومدير المتوسطة سوء تفاهم كان بالإمكان معالجته لو لم يقم الأخير باستفزاز التمثيل النقابي، وهذا ما أدى إلى تطور الأمور، حسبه، وجعل سوء التفاهم يصل إلى حد الضرب، مؤكدا على أن مثل هذه القضايا من الأفضل أن تعالج داخليا لتفادي وقوع أي صراعات أو مناوشات تضر بالمؤسسة والتلاميذ على حد سواء.