ملفات الأمن والاقتصاد واللغة الإنجليزية محور النقاش الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في الجزائر

يجري الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، توبياس الوود، زيارة عمل إلى الجزائر، بداية من ، الأربعاء، وسيعبر المعني باسم بريطانيا عن تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر في كافة المجالات، خاصة الأمن الإقليمي والجانب الاقتصادي.

وأفاد بيان لسفارة بريطانيا في الجزائر، أن المسؤول الحكومي، سيناقش مع المسؤولين الجزائريين، كما هي الحال مع الوزير الأول، ووزير الشؤون الإفريقية والمغاربية والجامعة العربية، ووزير الصناعة، والداخلية، ووزيرة التربية، أفق التعاون بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية بينهما والأمن ومنتدى الاستثمار، وسيؤكد تأييد بريطانيا لدور الجزائر في المنقطة، لا سيما الملف الليبي.

وسيقوم الوزير بزيارة مركز تدريس اللغة الإنجليزية "بريتيش كنسل" الذي يتكلف بتعليم أزيد من 1300 طالب، إضافة إلى ملف تكوين الأساتذة الجزائريين.