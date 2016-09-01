تناقضات في اعتراف المتهمة الرئيسية شابان وفتاة وراء ذبح بائعة الملابس بأولاد فايت

استمع قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، الثلاثاء،إلى المتورطين الثلاثة في قضية مقتل فتاة داخل محل لبيع الملابس بأولاد فايت، قبل أيام، وهي الجريمة التي هزت سكان حي (س س 3 ) يوم 20 سبتمبر المنصرم، عندما اكتشف عون بشركة وطنية دخانا يتصاعد من محل لبيع الملابس، فأخبر بعض الشباب لمساعدته في إخمادها، وما إن دخلوه تفاجؤوا بجثة الفتاة التي تعمل بائعة في المحل.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمة غيرت تصريحاتها في جميع مراحل التحقيق معها، فتارة تصرح بأنها تدين للضحية بمبلغ 2000 دج، ويوم الوقائع دخلت معها في مناوشات كلامية، تطورت إلى شجار عنيف جعلها تحمل سكينا وتطعنها في الرقبة والرأس، موضحة أنها لم تقصد قتلها.

وتارة أخرى صرحت بأنها ذهبت إلى المحل الذي تعمل فيه الضحية لكراء بعض فساتين الأعراس لشقيقتها، فلم تتفق معها حول الأسعار ما جعلها ترتكب الجريمة.

وتوصلت التحريات إلى تورط شابين إلى جانب الفتاة، خاصة بعد أن تم تقييدها قبل إضرام النيران. وأفاد مصدر آخر بأن بعض الشهود صرحوا بأن سبب الجريمة شاب قرر خطبة الضحية المعروفة بأخلاقها الحسنة، رافضا الارتباط بالقاتلة، الأمر الذي أثار غيرتها فقررت التخلص منها.