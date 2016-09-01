زملاؤه نظموا وقفة احتجاجية داخل الجامعة وطالبوا بالتحقيق وفاة طالب فلسطيني بصعقة كهربائية داخل غرفته بإقامة جامعية في معسكر

توفي طالب جامعي فلسطيني، ليلة الثلاثاء، داخل غرفته بالإقامة الجامعية ألف سرير ذكور بجامعة مصطفى اسطنبولي في معسكر، عندما كان يقوم بالاستحمام، حيث تعرض لصعقة كهربائية سقط على إثرها مغشيا عليه قبل نقله إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى مسلم الطيب، أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

الضحية يدعى مهند سامي أبا قمصان، قدم إلى جامعة معسكر سنة 2012 ومنذ تلك الفترة وهو يزاول دراسته إلى غاية بلوغه عامه الأخير هذا الموسم، حيث يدرس في ماستر 2 تخصص قانون اقتصادي ليباغته الموت في أول يوم من السنة الهجرية. وقد احتج رفقاء الضحية صباح أمس الثلاثاء داخل بهو الجامعة لمطالبة السلطات بتحسين ظروف إقامتهم، مؤكدين أنهم يعيشون ظروفا غير مشجعة تماما على البقاء داخل الإقامة الجامعية ألف سرير مع المطالبة كذلك بفتح تحقيق في أسباب الوفاة، ومعاقبة المقصرين. وقد أكد مدير الخدمات الجامعية زرقي حبيب أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون المعمول به في انتظار ما سيتم الاتفاق عليه مع السفارة الفلسطينية التي تنقل ممثل عنها إلى معسكر للقيام بالإجراءات مقدما تعازيه إلى العائلة والجالية الفلسطينية.

نائب مدير الإقامة الجامعية عبد المجيد سجال أفاد بأن الطالب توفي بعد تعرضه لصعقة كهربائية داخل الحمام نتيجة سوء استعمال المخزن الكهربائي، حيث تدخلت طبيبة الإقامة التي كانت مناوبة وقامت بمحاولة تنشيط القلب قبل أن تقرر نقله إلى المستشفى حيث توفي، مضيفا أن الطالب من أحسن الطلبة أخلاقا وقد فقدت المصلحة فردا متميزا بنبل أخلاقه.

وقد تنقل والي معسكر صالح العفاني إلى مقر الجامعة وقدم تعازيه إلى رفقاء الضحية من الفلسطينيين وأمر بفتح تحقيق في الحادثة. كما اتخذ قرارات من أهمها توقيف مدير الإقامة الجامعية ألف سرير المعروفة باسم إقامة عمر مختار عن مهامه تحفظيا إلى غاية الانتهاء من التحقيق، وتحديد المسؤوليات وتعيين نائبه ليمارس مهامه. كما تم تنظيم إقامة عزاء داخل الجامعة لتلقي الجالية التعازي.