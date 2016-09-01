أقدم رب عائلة من بلدية التلة بولاية سطيف، الإثنين،على قتل زوجته في لحظة غضب فأطلق عليها النار أمام مرأى أبنائه.
المتهم الذي يبلغ من العمر 45 سنة أب لأربعة أبناء تتراوح أعمارهم بين 3 و16 سنة دخل في خلاف مع زوجته التي سبق له ضربها في أكثر من مناسبة، واعتاد طردها من البيت ليقدم الإثنين على حمل سلاح صيد يملكه ولم يتردد في لحظة هيجان في إطلاق النار عليها. وحسب مصادرنا، فإن المتهم صوب بندقيته عن قرب نحو وجه زوجته والأبناء من حولها، فأطلق عليها النار لتسقط جثة هامدة وسط صراخ وبكاء الأبناء الذين صدموا للمشهد المفزع. ورغم محاولة الأبناء طلب النجدة إلا أن الأب منعهم من الخروج ثم أدخلهم الغرفة وأغلق عليهم الباب إلى أن جاء أحد الأقارب صدفة لزيارتهم فلم يفتح له المتهم الباب وطلب منه الانصراف بحكم أن له مشاكل عائلية لكن الأبناء انتهزوا الفرصة وراحوا يصرخون بأن والدهم قتل أمهم. وحينها قام الزائر بكسر الباب وتمكن من الدخول فإذا به يفاجأ بالأم جثة هامدة وسط بركة من الدماء، فأخرج الأبناء ثم بلغ رجال الدرك الذين تنقلوا إلى المنزل فوجدوا المتهم في انتظارهم وسلم نفسه دون أي مقاومة. وحسب المقربين من العائلة، فإن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وقد دخل مؤخرا في خلاف حاد مع زوجته تجهل تفاصيله، وهو الخلاف الذي انتهى بجريمة بشعة وتحطيم عائلة بكاملها حيث تم توقيف الأب وإحالة الجثة على مصلحة التشريح بينما تم ترحيل الأبناء الذين لا يزالون تحت الصدمة.
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اعتاد ضربها وطردها من البيت
رجل يقتل زوجته ببندقية على مرأى أبنائه بسطيف
سمير مخربش
أقدم رب عائلة من بلدية التلة بولاية سطيف، الإثنين،على قتل زوجته في لحظة غضب فأطلق عليها النار أمام مرأى أبنائه.
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المتهم الذي يبلغ من العمر 45 سنة أب لأربعة أبناء تتراوح أعمارهم بين 3 و16 سنة دخل في خلاف مع زوجته التي سبق له ضربها في أكثر من مناسبة، واعتاد طردها من البيت ليقدم الإثنين على حمل سلاح صيد يملكه ولم يتردد في لحظة هيجان في إطلاق النار عليها. وحسب مصادرنا، فإن المتهم صوب بندقيته عن قرب نحو وجه زوجته والأبناء من حولها، فأطلق عليها النار لتسقط جثة هامدة وسط صراخ وبكاء الأبناء الذين صدموا للمشهد المفزع. ورغم محاولة الأبناء طلب النجدة إلا أن الأب منعهم من الخروج ثم أدخلهم الغرفة وأغلق عليهم الباب إلى أن جاء أحد الأقارب صدفة لزيارتهم فلم يفتح له المتهم الباب وطلب منه الانصراف بحكم أن له مشاكل عائلية لكن الأبناء انتهزوا الفرصة وراحوا يصرخون بأن والدهم قتل أمهم. وحينها قام الزائر بكسر الباب وتمكن من الدخول فإذا به يفاجأ بالأم جثة هامدة وسط بركة من الدماء، فأخرج الأبناء ثم بلغ رجال الدرك الذين تنقلوا إلى المنزل فوجدوا المتهم في انتظارهم وسلم نفسه دون أي مقاومة. وحسب المقربين من العائلة، فإن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وقد دخل مؤخرا في خلاف حاد مع زوجته تجهل تفاصيله، وهو الخلاف الذي انتهى بجريمة بشعة وتحطيم عائلة بكاملها حيث تم توقيف الأب وإحالة الجثة على مصلحة التشريح بينما تم ترحيل الأبناء الذين لا يزالون تحت الصدمة.