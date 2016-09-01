باشرت عدة مؤسسات تربوية ابتدائية ببسكرة، منذ بداية الدخول المدرسي، فرض إجراءات وصفها الأولياء بالغريبة، التي تطرح عديد التساؤلات عن فحواها وبات الإجراء يفرض كشرط أساسي لقبول التحاق فئة من التلاميذ بالمقاعد الدراسية لأول مرة في السنة الأولى من التعليم الأساسي للتلاميذ، الذين ينقصهم شهر أو شهران عن سن ست سنوات للتمدرس، الإجراء يتمثل في إجبار أولياء التلاميذ على إمضاء تعهدات كتابية تحت عنوان تعهد أبوي، تمنح استمارته إدارة المؤسسات التربوية للأولياء وتحتوي الوثيقة، التي اطلعت "الشروق" عليها عبارة "أتعهد بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه ابني في حالة وقوع أي حادث مدرسي وأعترف برفض الإدارة تحمل المسؤولية المذكورة"، كما يلزم الأب على المصادقة على توقيعه بالبلدية.
وعبر أولياء تلاميذ بابتدائية علواني عبد الحميد، التي تعد إحدى المؤسسات التي اعتمدت هذه الاستمارة، عن استغرابهم هذه "الخرجة" التي عدوها مخالفة لقوانين التشريع المدرسي، الذي يحمل المؤسسات التربوية كامل المسؤولية عن جميع التلاميذ المتمدرسين داخل حرم المؤسسات التربوية، وتساءل محدثونا كيف للإدارة أن تجبر الأولياء على تعهد أبوي، يتحمل فيه مسؤولية ما يحصل لابنه في قلب المؤسسة التربوية؟ وأوضح أولياء بأنهم لما استفسروا إدارة المؤسسة التعليمية عن قانونية الوثيقة المزعومة أحالتهم على مديرية التربية.
من جهتها، "الشروق" تقربت ثلاث مرات من مديرية التربية للاستفسار عن هذه الإجراءات الغريبة، في حق التلاميذ والأولياء غير أننا لم نتمكن من مقابلة مدير التربية، بحجة أنه في أيام استقبال المواطنين والنقابات، أما كنفدرالية جمعيات أولياء التلاميذ بالولاية فأكدت علمها بالإجراء المطبق في بعض المؤسسات التربوية، ووصفته بغير القانوني مطالبة بإلغائه فورا، لأنه اجتهاد فردي من أجل إخلاء مسؤولية المؤسسات التربوية من حماية التلاميذ داخل المؤسسات التربوية من مختلف الأخطار، التي قد يتعرضون لها، وذكرت الكنفدرالية أن التلميذ في جميع الأطوار الثلاثة محمي بقوة القانون داخل المدارس.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1شابان وفتاة وراء ذبح بائعة الملابس بأولاد فايت
2احتجاجات على فواتير الكهرباء بعين صالح
3أتباع "الأحمدية" بسكيكدة كانوا يتلقون خطب الجمعة مطبوعة من لندن
4عدد "الحراقة" الموقوفين بتيموشنت يرتفع إلى 85 في ظرف 48 ساعة
5إعلاميون يقيمون بفندق المنار يستنجدون بسلال ووزير السياحة
Français English
الرأي
التهامي مجوري
علاقة التقويم الهجري برسالة الإسلام
سليم قلالة
الأزمة لا تحتاج إلى إجراءات مخيفة
جمال لعلامي
الشاقي.. باقي!
قادة بن عمار
نعيب حكومتنا والعيب فينا!
سلطان بركاني
محاسبة النّفس وتجديد الحياة.. بين رحيل عامٍ وحلول آخر
محمّد الهادي الحسني
في ذكرى الهجرة
جمال لعلامي
...ما تستحوش!
صالح عوض
هل تفعلها أمريكا؟
سلطان بركاني
بُلَهاء العرب.. متى يفهمون الدّرس؟
عمار يزلي
ياورت بالإكستا!
الفيديو
نقل مباشر لتدريبات المنتخب الوطني من سيدي موسى
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
هاني رجل الأعماق .. 36 مترا وثلاثة دقائق تحت الماء
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
كارثة إيكولوجية خطيرة تتسبّب في نفوق أطنان من الأسماك بحوض سيبوس
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
استمارة تخلي مسؤولية المدرسة عن الحوادث التي تحصل داخل حرمها!
أولياء تلاميذ مجبرون على توقيع تعهد "غريب" ببسكرة
مراد. ب
باشرت عدة مؤسسات تربوية ابتدائية ببسكرة، منذ بداية الدخول المدرسي، فرض إجراءات وصفها الأولياء بالغريبة، التي تطرح عديد التساؤلات عن فحواها وبات الإجراء يفرض كشرط أساسي لقبول التحاق فئة من التلاميذ بالمقاعد الدراسية لأول مرة في السنة الأولى من التعليم الأساسي للتلاميذ، الذين ينقصهم شهر أو شهران عن سن ست سنوات للتمدرس، الإجراء يتمثل في إجبار أولياء التلاميذ على إمضاء تعهدات كتابية تحت عنوان تعهد أبوي، تمنح استمارته إدارة المؤسسات التربوية للأولياء وتحتوي الوثيقة، التي اطلعت "الشروق" عليها عبارة "أتعهد بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه ابني في حالة وقوع أي حادث مدرسي وأعترف برفض الإدارة تحمل المسؤولية المذكورة"، كما يلزم الأب على المصادقة على توقيعه بالبلدية.
تغطيات ذات صلة
رجل يقتل زوجته ببندقية على مرأى أبنائه بسطيف
شابان وفتاة وراء ذبح بائعة الملابس بأولاد فايت
وفاة طالب فلسطيني بصعقة كهربائية داخل غرفته بإقامة جامعية في معسكر
أولياء تلاميذ مجبرون على توقيع تعهد "غريب" ببسكرة
تلاميذ يقضون أوقاتهم في لعب "الدومينو" بسبب غياب الأساتذة بوهران
وعبر أولياء تلاميذ بابتدائية علواني عبد الحميد، التي تعد إحدى المؤسسات التي اعتمدت هذه الاستمارة، عن استغرابهم هذه "الخرجة" التي عدوها مخالفة لقوانين التشريع المدرسي، الذي يحمل المؤسسات التربوية كامل المسؤولية عن جميع التلاميذ المتمدرسين داخل حرم المؤسسات التربوية، وتساءل محدثونا كيف للإدارة أن تجبر الأولياء على تعهد أبوي، يتحمل فيه مسؤولية ما يحصل لابنه في قلب المؤسسة التربوية؟ وأوضح أولياء بأنهم لما استفسروا إدارة المؤسسة التعليمية عن قانونية الوثيقة المزعومة أحالتهم على مديرية التربية.
من جهتها، "الشروق" تقربت ثلاث مرات من مديرية التربية للاستفسار عن هذه الإجراءات الغريبة، في حق التلاميذ والأولياء غير أننا لم نتمكن من مقابلة مدير التربية، بحجة أنه في أيام استقبال المواطنين والنقابات، أما كنفدرالية جمعيات أولياء التلاميذ بالولاية فأكدت علمها بالإجراء المطبق في بعض المؤسسات التربوية، ووصفته بغير القانوني مطالبة بإلغائه فورا، لأنه اجتهاد فردي من أجل إخلاء مسؤولية المؤسسات التربوية من حماية التلاميذ داخل المؤسسات التربوية من مختلف الأخطار، التي قد يتعرضون لها، وذكرت الكنفدرالية أن التلميذ في جميع الأطوار الثلاثة محمي بقوة القانون داخل المدارس.