استمارة تخلي مسؤولية المدرسة عن الحوادث التي تحصل داخل حرمها! أولياء تلاميذ مجبرون على توقيع تعهد "غريب" ببسكرة

باشرت عدة مؤسسات تربوية ابتدائية ببسكرة، منذ بداية الدخول المدرسي، فرض إجراءات وصفها الأولياء بالغريبة، التي تطرح عديد التساؤلات عن فحواها وبات الإجراء يفرض كشرط أساسي لقبول التحاق فئة من التلاميذ بالمقاعد الدراسية لأول مرة في السنة الأولى من التعليم الأساسي للتلاميذ، الذين ينقصهم شهر أو شهران عن سن ست سنوات للتمدرس، الإجراء يتمثل في إجبار أولياء التلاميذ على إمضاء تعهدات كتابية تحت عنوان تعهد أبوي، تمنح استمارته إدارة المؤسسات التربوية للأولياء وتحتوي الوثيقة، التي اطلعت "الشروق" عليها عبارة "أتعهد بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه ابني في حالة وقوع أي حادث مدرسي وأعترف برفض الإدارة تحمل المسؤولية المذكورة"، كما يلزم الأب على المصادقة على توقيعه بالبلدية.

وعبر أولياء تلاميذ بابتدائية علواني عبد الحميد، التي تعد إحدى المؤسسات التي اعتمدت هذه الاستمارة، عن استغرابهم هذه "الخرجة" التي عدوها مخالفة لقوانين التشريع المدرسي، الذي يحمل المؤسسات التربوية كامل المسؤولية عن جميع التلاميذ المتمدرسين داخل حرم المؤسسات التربوية، وتساءل محدثونا كيف للإدارة أن تجبر الأولياء على تعهد أبوي، يتحمل فيه مسؤولية ما يحصل لابنه في قلب المؤسسة التربوية؟ وأوضح أولياء بأنهم لما استفسروا إدارة المؤسسة التعليمية عن قانونية الوثيقة المزعومة أحالتهم على مديرية التربية.

من جهتها، "الشروق" تقربت ثلاث مرات من مديرية التربية للاستفسار عن هذه الإجراءات الغريبة، في حق التلاميذ والأولياء غير أننا لم نتمكن من مقابلة مدير التربية، بحجة أنه في أيام استقبال المواطنين والنقابات، أما كنفدرالية جمعيات أولياء التلاميذ بالولاية فأكدت علمها بالإجراء المطبق في بعض المؤسسات التربوية، ووصفته بغير القانوني مطالبة بإلغائه فورا، لأنه اجتهاد فردي من أجل إخلاء مسؤولية المؤسسات التربوية من حماية التلاميذ داخل المؤسسات التربوية من مختلف الأخطار، التي قد يتعرضون لها، وذكرت الكنفدرالية أن التلميذ في جميع الأطوار الثلاثة محمي بقوة القانون داخل المدارس.