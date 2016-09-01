أعلنت وزارة الدفاع الثلاثاء، تحديد هوية أحد الإرهابيين الخمسة الذين تم القضاء عليهم منذ أيام بباتنة ويتعلق الأمر بالمدعو زياد أبو عبد الله.
وقال بيان للوزارة أنه "في إطار محاربة الإرهاب وإثر العملية النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي بجبل وستيلي، بولاية باتنة/ن.ع.5، يوم 29 سبتمبر 2016، والتي مكنت من تحييد خمسة (05) إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة، تم التعرف على هوية أحد المجرمين المقضي عليهم ويتعلق الأمر بالإرهابي الخطير "م.عمار" المدعو "زياد أبو عبد الله"، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995".
وأوضح "أنه تم العثور خلال التمشيط بمكان العملية على لغم مضاد للأفراد ومنظار ميداني وكمية من الذخيرة".
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تحديد هوية أحد الإرهابيين الذين قتلوا في باتنة
الشروق أون لاين
أعلنت وزارة الدفاع الثلاثاء، تحديد هوية أحد الإرهابيين الخمسة الذين تم القضاء عليهم منذ أيام بباتنة ويتعلق الأمر بالمدعو زياد أبو عبد الله.
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وقال بيان للوزارة أنه "في إطار محاربة الإرهاب وإثر العملية النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي بجبل وستيلي، بولاية باتنة/ن.ع.5، يوم 29 سبتمبر 2016، والتي مكنت من تحييد خمسة (05) إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة، تم التعرف على هوية أحد المجرمين المقضي عليهم ويتعلق الأمر بالإرهابي الخطير "م.عمار" المدعو "زياد أبو عبد الله"، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995".
وأوضح "أنه تم العثور خلال التمشيط بمكان العملية على لغم مضاد للأفراد ومنظار ميداني وكمية من الذخيرة".