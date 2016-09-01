الاتفاق وقع في تل أبيب إسرائيل تتحكم في "فايسبوك" فلسطين

أعربت حملة "فيسبوك يراقب فلسطين"، خلال بيان لها الثلاثاء، عن خشيتها وقلقها من تسليم فيسبوك بيانات مستخدمين فلسطينيين إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية من خلال موظفين رسميين للموقع، وذلك ضمن الاتفاق الذي وُقِّع بين الطرفين خلال زيارة قام بها وفد من إدارة الموقع إلى مدينة تل أبيب مؤخرًا.

وأضاف البيان، أن المعطيات تتحدث عن مراقبة نشاط الفلسطينيين على موقع فيسبوك، والاهتمامات والمنشورات التي يقوم بها هؤلاء المستخدمون، وتبادل هذه المعلومات من خلال لجنة خاصة تم تشكيلها عقب الاتفاق بين إدارة فيسبوك وسلطات الاحتلال.

وأوضح البيان، خشية الحملة أن تكون هذه المعطيات سببا في اعتقال سلطات الاحتلال، لعدد من الشبان الفلسطينيين مؤخرا بتهمة "التحريض على العنف" على خلفية منشوراتهم ونشاطهم عبر فيسبوك.

وأكدت الحملة، على أن إدارة فيسبوك المسؤولية الكاملة عن مساعدتها لسلطات الاحتلال في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها ملاحقة الناشطين الفلسطينيين واعتقالهم.

يُذكر أن حملة "فيسبوك يراقب فلسطين"، انطلقت عقب هجوم شنته إدارة فيسبوك، ضد مستخدمين فلسطينيين لموقع فيسبوك، وحجبت منشورات لهم، وأغلقت حسابات شخصية لنشطاء ومديرين في صفحات كبرى، بالإضافة إلى إغلاق صفحات إخبارية فلسطينية، ويأتي ذلك الهجوم بعد اتفاق عقد بين إدارة الموقع وسلطات الاحتلال الشهر المنصرم.

وكان موقع "واللا" العبري قد كشف عن أن إسرائيل وقعت اتفاقا هاما للغاية مع إدارة فيسبوك يسمح لها بوقف "التحريض واللاسامية "على صفحات موقع التواصل الأشهر في العالم، مشيرا إلى أن ثمار التعاون ظهرت في الآونة الأخيرة، من دون إبداء مزيد من التفاصيل.