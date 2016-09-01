آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
-
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
-
نعم1565 (%68.43)
-
لا722 (%31.57)
-
-
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
-
واقعي593 (%68.24)
-
غير واقعي276 (%31.76)
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
نقل مباشر لتدريبات المنتخب الوطني من سيدي موسى
-
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
-
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
-
هاني رجل الأعماق .. 36 مترا وثلاثة دقائق تحت الماء
-
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
-
كارثة إيكولوجية خطيرة تتسبّب في نفوق أطنان من الأسماك بحوض سيبوس
-
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
-
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
-
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
-
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
امرأة تونسية ضمن المجموعة التي أقامت الطقوس
طقوس شيعية وسبّ الخليفة عمر بن الخطاب في مقبرة بتبسة
باشرت مصالح أمن دائرة بئر العاتر جنوب ولاية تبسة، الإثنين، تحقيقا على خلفية شكوى بلغتها من مجموعة من المواطنين، في حادثة دخول امرأة تونسية إلى مقبرة البلدة، كانت على متن سيارة بترقيم تونسي، رفقة ثلاثة أشخاص، نزلوا من السيارة ودخلوا إلى مقبرة البلدية، وأطلقوا أصواتهم بسب الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة الفاروق عمر بن الخطاب أياما بعد ذكرى استشهاده، حيث دفن رضي الله عنه في أول محرم من العام 24 الهجري.
وخلفت تصرفات تلك المجموعة دهشة زوار مقبرة بئر العاتر، الذين بقوا مذهولين واعتبروا الأمر استفزازا لمشاعرهم، وقد أبدى الكثير من سكان المنطقة تذمرا من السلوك العدائي، كما ناشدت جمعية ثقافة، الناشطة بالمدينة، الجهات المسؤولة بالمنطقة، اتخاذ الإجراءات اللازمة، لوضع حد لمختلف السلوكات التي بدأت تظهر للعيان تحت قيادة أشخاص يعملون بعيدا عن الأعين لضرب عقيدة ووحدة الأمة خاصة في ولاية تبسة التي يعتقد أنها أحد معاقل التشيّع في الجزائر، خاصة أننا على بعد أيام قليلة من عيد عاشوراء، وقال شهود عيان من بئر العاتر، إن هذه المجموعة قامت بطقوس شيعية من بينها اللطم والنحيب مع ذكر اسم الحسين بن علي رضي الله عنهما، وبقية أحفاده والمهدي المنتظر، وأكثرت من لعن ثاني خليفة في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
الاسم - Europe 2016/10/04 على 23:241
أو كيفاه تونسية تجي لمقبرة فالدزاير وتحل فمها وتسب الشرفاء أو واحد ميهضر امعاها واش اجماعة ارخستو لهاد الدرجة احنا فالغربة قول الواحد شيعي اسب الصحابة والله اندخلو في غار أو نقفل اعليه حتى يوم القيامة