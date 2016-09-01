قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إن روسيا خالفت اتفاقها مع الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في سوريا وإنها لا تحترم قادة الولايات المتحدة.
وعلقت الولايات المتحدة المحادثات هذا الأسبوع مع روسيا بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واتهمت موسكو بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سبتمبر لوقف القتال.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تبحث خيارات متعددة الأطراف وأحادية للتعامل مع الحرب في سوريا، بما في ذلك الخيارات الدبلوماسية والعسكرية والمخابراتية والاقتصادية.
وأدى ذلك إلى تضاؤل الآمال في التوصل لحل دبلوماسي للحرب الأهلية المستمرة منذ خمسة أعوام ونصف العام والتي أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد 11 مليوناً.
وقال ترامب لتجمع في بريسكوت فالي في ولاية أريزونا: "خالفت روسيا الاتفاق والآن يطلقون النار ويقصفون.. أمر كهذا يجب أن ينتهي ويجب أن ينتهي سريعاً".
واتهم منتقدون لترامب بأنه يجامل روسيا أكثر من اللازم خلال حملته لانتخابات الثامن من نوفمبر التي ينافس فيها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم أقوى من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ودعا روسيا في تعليقات قال لاحقاً إنها ساخرة لفحص رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية.
ورفض ترامب الانتقادات وقال إنه لم يقابل بوتين قط. لكنه قال، يوم الثلاثاء، إن الزعيم الروسي "لا يحترم" أوباما أو كلينتون.
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ترامب: روسيا خالفت الاتفاق بشأن سوريا ولا تحترم قادة أمريكا
رويترز - الشروق أونلاين
قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إن روسيا خالفت اتفاقها مع الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في سوريا وإنها لا تحترم قادة الولايات المتحدة.
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وعلقت الولايات المتحدة المحادثات هذا الأسبوع مع روسيا بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واتهمت موسكو بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سبتمبر لوقف القتال.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تبحث خيارات متعددة الأطراف وأحادية للتعامل مع الحرب في سوريا، بما في ذلك الخيارات الدبلوماسية والعسكرية والمخابراتية والاقتصادية.
وأدى ذلك إلى تضاؤل الآمال في التوصل لحل دبلوماسي للحرب الأهلية المستمرة منذ خمسة أعوام ونصف العام والتي أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد 11 مليوناً.
وقال ترامب لتجمع في بريسكوت فالي في ولاية أريزونا: "خالفت روسيا الاتفاق والآن يطلقون النار ويقصفون.. أمر كهذا يجب أن ينتهي ويجب أن ينتهي سريعاً".
واتهم منتقدون لترامب بأنه يجامل روسيا أكثر من اللازم خلال حملته لانتخابات الثامن من نوفمبر التي ينافس فيها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم أقوى من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ودعا روسيا في تعليقات قال لاحقاً إنها ساخرة لفحص رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية.
ورفض ترامب الانتقادات وقال إنه لم يقابل بوتين قط. لكنه قال، يوم الثلاثاء، إن الزعيم الروسي "لا يحترم" أوباما أو كلينتون.