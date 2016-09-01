مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

أ ف ب - الشروق أونلاين

قتل جندي أمريكي، الثلاثاء، في أفغانستان، في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريته خلال عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في ولاية ننغرهار (شرق)، حسب ما أعلن الجيش الأمريكي.

وأوضح بيان لقيادة القوات الأمريكية في أفغانستان، إن جندياً قتل "خلال مشاركته في عمليات إلى جانب القوات الأفغانية، خلال عملية كانت تستهدف تنظيم داعش".

وبعد أن عبر "عن تعاطفه العميق" مع أقرباء الضحية قال الجنرال جون نيكولسون قائد القوات العاملة تحت سلطة الحلف الأطلسي في بيان إنه "رغم هذا الحادث المأساوي نبقى مصممين على محاربة إرهابيي تنظيم داعش ومساعدة شركائنا الأفغان في الدفاع عن وطنهم".

ووقع الحادث في إقليم اشين في ولاية ننغرهار المجاورة للحدود مع باكستان.

ولا يزال للولايات المتحدة في أفغانستان نحو 9800 جندي، ومن المقرر أن ينخفض هذا العدد إلى 8400 الأسبوع المقبل.

ويقوم الجنود الأمريكيون بمهمة تدريب الجنود الأفغان، إلا أنهم يدخلون في مواجهات مباشرة مع تنظيم "داعش" في حال دعت الحاجة لذلك.

وشاركت القوات الأمريكية مع الجيش الأفغاني مراراً في هجمات على مواقع لتنظيم "داعش".

ويؤكد العسكريون الأمريكيون والأفغان، أنهم تمكنوا من دحر قوات تنظيم "داعش" في ولاية ننغرهار وحصرها في ثلاثة أقاليم فقط بعد أن كانت تسيطر على عشرة أقاليم من هذه الولاية.

وكان "داعش" تبنى مسؤولية اعتداء في كابول أوقع ثمانين قتيلاً و130 جريحاً واستهدف أقلية الهزارة الشيعية.