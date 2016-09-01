سقوط صاروخ على مستوطنة سديروت جنوبي فلسطين المحتلة

أفاد متحدث إسرائيلي، أن صاروخاً سقط، الأربعاء، على مستوطنة سديروت (جنوب فلسطين المحتلة)، ما أسفر عن إصابة مواطنة بـ"الهلع"، فضلاً عن وقوع أضرار مادية.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء تصريح مكتوب مقتضب عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قوله، إن انفجاراً سُمع في مستوطنة سديروت بعد سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في المدينة.

وأضاف أدرعي، أن الحادثة أسفرت عن "إصابة مواطنة بالهلع تتلقى الإسعاف الأولي في المكان، إضافة إلى وقوع أضرار مادية (لم يذكر حجمها)".

وتقع سديروت بمحاذاة قطاع غزة الفلسطيني.

وحتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، لم تعلن أية جهة فلسطينية مسؤوليتها عن هذا الصاروخ.

وفي كل مرة يسقط صاروخ مجهول المصدر على المستوطنات الإسرائيلية الجنوبية، ترد سلطات الاحتلال بشن غارات جوية على مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.