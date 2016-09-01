مقتل جندي تركي و"تحييد" 18 "داعشياً" في سوريا

قال الجيش التركي في بيان، الأربعاء، إن جندياً تركياً قتل وأصيب ثلاثة بجروح طفيفة في اشتباك مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أسفر عن "تحييد" 18 متشدداً في محيط بلدة الراعي في حلب شمالي سوريا.

وأضاف البيان في إفادة يومية لعملية عسكرية تدعمها تركيا في سوريا بدأت في أوت، أن طائرات حربية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة شنت على نحو منفصل تسع ضربات جوية على أهداف للتنظيم المتشدد في شمال سوريا مما أدى إلى "تحييد" خمسة متشددين.

ويهدف التدخل العسكري التركي لتطهير الجانب السوري من الحدود التركية من مقاتلي "داعش" وطرد الإسلاميين المتشددين من بلدة الباب قرب حلب.

وتعمل تركيا - التي تحارب تمرداً كردياً على أراضيها - مع مقاتلي معارضة يدعمهم الغرب في العملية أملاً في وقف توسع وحدات حماية الشعب الكردية في مناطق من سوريا كانت تحت سيطرة "داعش".

من جهة أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ضربات جوية استهدفت قرية يسيطر عليها تنظيم "داعش" وتعيش فيها أغلبية كردية قرب حدود شمال سوريا مع تركيا، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، يوم الأربعاء.

ووثق المرصد حتى الآن مقتل 13 مدنياً، لكنه قال إن من المرجح ارتفاع عدد القتلى نظراً لوجود إصابات خطيرة بين نحو 60 جريحاً.

ويشن الجيش التركي والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضربات جوية بالمنطقة، لكن المرصد أشار إلى أنه لم يتضح أي طائرات نفذت الضربات.