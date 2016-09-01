أجراها الرئيس بوتفليقة الثلاثاء هذه قائمة الولاة والولاة المنتدبين الجدد

كشفت رئاسة الجمهورية، الأربعاء عن تفاصيل الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في سلك الولاة والولاة المنتدبين في عدة ولايات ودوائر إدارية.

وأفاد بيان للرئاسة، أن الحركة مست 18 واليا (الشلف، الأغواط، أم البواقي، بسكرة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، سطيف، سكيكدة، قسنطينة، المسيلة، ورقلة، بومرداس، تيسمسيلت، تيبازة، ميلة، عيد الدفلى والنعامة) و7 ولاة منتدبين (درارية، الشراقة، الدار البيضاء، الحراش، سيدي امحمد، زرالدة وجنات).

وأضاف البيان أن هذه الحركة جاءت وفقا لأحكام المادة 92 الفقرة 10 من الدستور.





وقد تم تعيين كل من:

01- بن حسين فوزي واليا بولاية الشلف

02-مقلاتي أحمد واليا بولاية الأغواط

03-بريمي جمال الدين واليا بولاية أم البواقي

04-كروم أحمد واليا بولاية بسكرة

05-شريفي مولود واليا بولاية البويرة

06-بودربالي محمد واليا بولاية تيزي وزو

07-أقوجيل ساعد واليا بولاية الجلفة

08-معسكري ناصر واليا بولاية سطيف

09-شاطر عبد الحكيم واليا بولاية سكيكدة

10-كمال عباس واليا بولاية قسنطينة

11-مقداد حاج واليا بولاية المسيلة

12-جلاوي عبد القادر واليا بولاية ورقلة

13-مداني فواتيح عبد الرحمن واليا بولاية بومرداس

14-بن مسعود عبد القادر واليا بولاية تيسمسيلت

15-غلاي موسى واليا بولاية تيبازة

16-خنفار محمد جمال واليا بولاية ميلة

17-بن يوسف عزيز واليا بولاية عين الدفلى

18-الغازي عبد الحميد واليا بولاية النعامة

الولاة المنتدبون:

1 - بونيف فائزة واليا منتدبا لمقاطعة الدرارية بولاية الجزائر.

2- بعيش حميد واليا منتدبا لمقاطعة الشراقة بولاية الجزائر.

3- دومي جيلالي واليا منتدبا لمقاطعة الدار البيضاء بولاية الجزائر.

4- بوشارب عبد العزيز واليا منتدبا لمقاطعة الحراش بولاية الجزائر.

5- قرداح محمد واليا منتدبا لمقاطعة سيدي امحمد بولاية الجزائر.

6- اوشان ابراهيم واليا منتدبا لمقاطعة زرالدة بولاية الجزائر.

7- بن قامو محمد سعيد واليا لجانت بولاية إليزي.