آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
-
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
-
نعم1565 (%68.43)
-
لا722 (%31.57)
-
-
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
-
واقعي593 (%68.24)
-
غير واقعي276 (%31.76)
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
-
نقل مباشر لتدريبات المنتخب الوطني من سيدي موسى
-
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
-
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
-
هاني رجل الأعماق .. 36 مترا وثلاثة دقائق تحت الماء
-
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
-
كارثة إيكولوجية خطيرة تتسبّب في نفوق أطنان من الأسماك بحوض سيبوس
-
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
-
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
-
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
أجراها الرئيس بوتفليقة الثلاثاء
هذه قائمة الولاة والولاة المنتدبين الجدد
كشفت رئاسة الجمهورية، الأربعاء عن تفاصيل الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في سلك الولاة والولاة المنتدبين في عدة ولايات ودوائر إدارية.
وأفاد بيان للرئاسة، أن الحركة مست 18 واليا (الشلف، الأغواط، أم البواقي، بسكرة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، سطيف، سكيكدة، قسنطينة، المسيلة، ورقلة، بومرداس، تيسمسيلت، تيبازة، ميلة، عيد الدفلى والنعامة) و7 ولاة منتدبين (درارية، الشراقة، الدار البيضاء، الحراش، سيدي امحمد، زرالدة وجنات).
وأضاف البيان أن هذه الحركة جاءت وفقا لأحكام المادة 92 الفقرة 10 من الدستور.
وقد تم تعيين كل من:
01- بن حسين فوزي واليا بولاية الشلف
02-مقلاتي أحمد واليا بولاية الأغواط
03-بريمي جمال الدين واليا بولاية أم البواقي
04-كروم أحمد واليا بولاية بسكرة
05-شريفي مولود واليا بولاية البويرة
06-بودربالي محمد واليا بولاية تيزي وزو
07-أقوجيل ساعد واليا بولاية الجلفة
08-معسكري ناصر واليا بولاية سطيف
09-شاطر عبد الحكيم واليا بولاية سكيكدة
10-كمال عباس واليا بولاية قسنطينة
11-مقداد حاج واليا بولاية المسيلة
12-جلاوي عبد القادر واليا بولاية ورقلة
13-مداني فواتيح عبد الرحمن واليا بولاية بومرداس
14-بن مسعود عبد القادر واليا بولاية تيسمسيلت
15-غلاي موسى واليا بولاية تيبازة
16-خنفار محمد جمال واليا بولاية ميلة
17-بن يوسف عزيز واليا بولاية عين الدفلى
18-الغازي عبد الحميد واليا بولاية النعامة
الولاة المنتدبون:
1 - بونيف فائزة واليا منتدبا لمقاطعة الدرارية بولاية الجزائر.
2- بعيش حميد واليا منتدبا لمقاطعة الشراقة بولاية الجزائر.
3- دومي جيلالي واليا منتدبا لمقاطعة الدار البيضاء بولاية الجزائر.
4- بوشارب عبد العزيز واليا منتدبا لمقاطعة الحراش بولاية الجزائر.
5- قرداح محمد واليا منتدبا لمقاطعة سيدي امحمد بولاية الجزائر.
6- اوشان ابراهيم واليا منتدبا لمقاطعة زرالدة بولاية الجزائر.
7- بن قامو محمد سعيد واليا لجانت بولاية إليزي.
hamid - mila Dz2016/10/05 على 11:201
ان الحكومة هي سبب خلق اللا استقرار و الفوضى . كيف لوال لم يعمر أكثر من سنة واحدة في ولاية ميلة والذي استبشر به السكان خير أن يحول ولاية أخرى ؟ أم هي الحقرة و الجهوية القذرة ؟