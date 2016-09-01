في إطار مشروع عاصمة من دون نفايات "مكانس كهربائية" لتطهير العاصمة من النفايات والأوساخ !

قررت مؤسسة رفع ونقل وفرز النفايات المنزلية "اكسترانات" التابعة لولاية الجزائر، اقتناء معدات وآلات الكترونية لتنظيف المدن والشوارع لرفع القمامة والنفايات المرمية على قارعة الطريق وإعادة البريق للعاصمة.

وقال المدير العام لمؤسسة اكسترانات، رشيد مشاب، في تصريح لـ "الشروق"، إن مصالحه قررت اقتناء عددا من المعدات الآلية والمكنسات الكهربائية، لامتصاص النفايات المتراكمة على قارعة الطريق من أجل دعم الكنس التقليدي اليدوي، وهو البرنامج اليومي الذي سطرته المؤسسة للقضاء على القمامة التي يلقيها المواطنون في قارعة الطريق خاصة في الشوارع الكبرى.

وأفاد المتحدث أن علاقة التعاون بين مدينتي الجزائر العاصمة وميلانو سمحت للمسؤولين الجزائريين بالتعرف عن كثب عن الأمور المتطورة التي باتت تستعملها هذه المدينة في مجال نظافة المحيط والقضاء على النفايات، من خلال توفير عدد من المكانس الكهربائية التي تسمح بامتصاص القمامة الصغيرة على غرار أوراق الأشجار وأغلفة الحلويات ومختلف المواد وكل المخلفات الصغيرة، وبالتالي ضمان مدينة من دون نفايات، مشيرا إلى أن هذه التقنية ستساهم إلى جانب الكنس اليدوي في تطهير الشوارع والطرقات من هذه المخلفات.

وذكر مشاب بأن المؤسسة في إطار برنامجها الرامي إلى ترقية نظام جمع النفايات وفق الأطر العلمية والمقاييس المعمول بها في كبريات عواصم العالم، عازمة على تكوين عمال وعاملات وتأهيلهم للاشتغال بالمكانس الكهربائية التي ستستعمل في بداية الأمر عبر الشوارع الكبرى للبلديات 31 التابعة للمؤسسة ومحيط الإدارات العمومية ومختلف الهيئات، لتشمل بعدها باقي المناطق، وهو ما يضمن نتيجة حتمية لتحقيق الهدف المنشود والمتمثل في مدينة من دون نفايات.