نائب ترامب يدعو إلى ضرب النظام السوري

أ ف ب - الشروق أونلاين

دعا المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الثلاثاء، إلى توجيه ضربات للنظام السوري لفك الحصار عن مدينة حلب.

وقال مايك بنس خلال مناظرة تلفزيونية مع خصمه الديمقراطي تيم كاين، إنه "إذا اختارت روسيا المشاركة واستمرت في المشاركة في هذا الهجوم الوحشي على حلب، عندها يجدر بالولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية لضرب أهداف للنظام السوري".

من جهة أخرى، اتفق شريكا المرشحين للبيت الأبيض الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون على ضرورة إقامة مناطق آمنة في حلب لحماية المدنيين. وقال كاين "إننا متفقان، أنا وهيلاري، على القول إن إقامة مناطق آمنة لنقل المساعدة الإنسانية بما يتفق مع قرار (الأمم المتحدة) عام 2014 سيكون أمراً جيداً جداً".

وتشن قوات النظام السوري هجوماً للسيطرة على الأحياء الشرقية من مدينة حلب (شمال) التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة، مدعومة من غارات جوية كثيفة يشنها الطيران الروسي.

كذلك نأى بنس بنفسه خلال المناظرة عن تصريحات دونالد ترامب حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما أثار المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية جدلاً في مطلع سبتمبر إذ اعتبر أن الرئيس الروسي كان "زعيماً أكثر بكثير مما كان عليه رئيسنا (باراك أوباما)".

وقال مايك بنس بهذا الصدد "حين نقول أنا ودونالد ترامب إنه في ما يتعلق بسوريا، وإيران، وأوكرانيا، كان زعيم روسيا أقوى على الساحة العالمية من هذه الإدارة، فإن هذا واقع أليم. ليس دعماً لفلاديمير بوتين. إنه تنديد بقيادة هيلاري كلينتون وباراك أوباما الضعيفة والعاجزة"، واصفاً النظام الأمريكي بأنه متفوق على نظام روسيا "الفاسد".