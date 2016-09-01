وتحدث العبادي في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، وعلق على قرار البرلمان التركي الأسبوع الماضي تمديد تفويض يسمح بتنفيذ عمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا عاماً آخر.
وقال العبادي، إنه طلب أكثر من مرة من الجانب التركي عدم التدخل في الشأن العراقي. وعبر عن تخوفه من أن تتحول "المغامرة التركية" إلى حرب إقليمية.
وأضاف أن تصرف القيادة التركية غير مقبول، لكنه قال إنه لا يريد الدخول في مواجهة عسكرية مع تركيا.
من جهته، قال متحدث باسم الخارجية العراقية في بيان، اليوم (الأربعاء)، إن الوزارة استدعت السفير التركي في بغداد للاحتجاج على ما وصفته بتصريحات أنقرة "الاستفزازية" بشأن الإبقاء على قوات تركية في شمال العراق.
وكان البرلمان العراقي قد صوت، يوم الثلاثاء، على نص يدين قرار البرلمان التركي.
وتقول تركيا، إنها نشرت قوات في قاعدة شمالي العراق العام الماضي في إطار مهمة دولية لتدريب القوات العراقية وتزويدها بالعتاد حتى تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي يسيطر على مساحات شاسعة جنوبي المنطقة الحدودية حول مدينة الموصل وفي سوريا المجاورة أيضاً.
وتقول الحكومة العراقية، إنها لم توجه الدعوة قط لمثل هذه القوة وتصف القوات التركية بأنها قوات احتلال.
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العراق يحذر تركيا من حرب إقليمية إذا لم تسحب قواتها
رويترز - الشروق أونلاين
حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تركيا من أن إبقاء قواتها في شمال العراق قد يؤدي إلى "حرب إقليمية" وذلك في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، الأربعاء.
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وتحدث العبادي في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، وعلق على قرار البرلمان التركي الأسبوع الماضي تمديد تفويض يسمح بتنفيذ عمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا عاماً آخر.
وقال العبادي، إنه طلب أكثر من مرة من الجانب التركي عدم التدخل في الشأن العراقي. وعبر عن تخوفه من أن تتحول "المغامرة التركية" إلى حرب إقليمية.
وأضاف أن تصرف القيادة التركية غير مقبول، لكنه قال إنه لا يريد الدخول في مواجهة عسكرية مع تركيا.
من جهته، قال متحدث باسم الخارجية العراقية في بيان، اليوم (الأربعاء)، إن الوزارة استدعت السفير التركي في بغداد للاحتجاج على ما وصفته بتصريحات أنقرة "الاستفزازية" بشأن الإبقاء على قوات تركية في شمال العراق.
وكان البرلمان العراقي قد صوت، يوم الثلاثاء، على نص يدين قرار البرلمان التركي.
وتقول تركيا، إنها نشرت قوات في قاعدة شمالي العراق العام الماضي في إطار مهمة دولية لتدريب القوات العراقية وتزويدها بالعتاد حتى تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي يسيطر على مساحات شاسعة جنوبي المنطقة الحدودية حول مدينة الموصل وفي سوريا المجاورة أيضاً.
وتقول الحكومة العراقية، إنها لم توجه الدعوة قط لمثل هذه القوة وتصف القوات التركية بأنها قوات احتلال.