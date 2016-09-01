أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأربعاء، إلغاء العملية الانتخابية بشكل كامل، واعتبار التحضيرات المتعلقة بها لاغية.
وأضافت اللجنة في بيان صحفي: "بناء على قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات المحلية لأربعة أشهر في جميع المحافظات، تعلن لجنة الانتخابات عن إلغاء العملية الانتخابية بشكل كامل، واعتبار التحضيرات المتعلقة بها لاغية".
ولفتت أنها ستقوم بإعادة رسوم الترشيح للقوائم الانتخابية والمرشحين، وفق الأصول.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد قررت تأجيل إجراء الانتخابات المحلية لأربعة شهور، خلال جلستها أمس (الثلاثاء).
وكانت محكمة العدل العليا الفلسطينية، قد قررت، الاثنين، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط دون غزة، دون أن تحدد موعداً ذلك، وهو ما رفضته حركة "حماس" واعتبرته قراراً يكرس حالة "الانقسام".
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1وزير عراقي: السومريون أطلقوا رحلات إلى الفضاء قبل خمسة آلاف عام
2السعودية ستربح 11 يوما من "الأموال" بعد انتقالها من الهجري إلى الميلادي؟
3بوتين يلتقي أردوغان في 10 أكتوبر في تركيا
4"ويكيليكس" سينشر وثائق عن الانتخابات الأمريكية
5ما هي حقيقة تسمم البغدادي وثلاثة من قادته؟
Français English
الرأي
حبيب راشدين
معارك أرباب العولمة مع الشعوب المسلمة
جمال لعلامي
الثورة تاكل ولادها!
رشيد ولد بوسيافة
"الرّوتاري" في بلد الشّهداء!
التهامي مجوري
علاقة التقويم الهجري برسالة الإسلام
سليم قلالة
الأزمة لا تحتاج إلى إجراءات مخيفة
جمال لعلامي
الشاقي.. باقي!
قادة بن عمار
نعيب حكومتنا والعيب فينا!
سلطان بركاني
محاسبة النّفس وتجديد الحياة.. بين رحيل عامٍ وحلول آخر
محمّد الهادي الحسني
في ذكرى الهجرة
جمال لعلامي
...ما تستحوش!
الفيديو
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
نقل مباشر لتدريبات المنتخب الوطني من سيدي موسى
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
هاني رجل الأعماق .. 36 مترا وثلاثة دقائق تحت الماء
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
كارثة إيكولوجية خطيرة تتسبّب في نفوق أطنان من الأسماك بحوض سيبوس
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
إلغاء الانتخابات المحلية الفلسطينية بشكل كامل
الأناضول - الشروق أونلاين
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأربعاء، إلغاء العملية الانتخابية بشكل كامل، واعتبار التحضيرات المتعلقة بها لاغية.
تغطيات ذات صلة
15 ناشطة يقتربن من سواحل غزة لمحاولة كسر الحصار
ما هي حقيقة تسمم البغدادي وثلاثة من قادته؟
إلغاء الانتخابات المحلية الفلسطينية بشكل كامل
العراق يحذر تركيا من حرب إقليمية إذا لم تسحب قواتها
نائب ترامب يدعو إلى ضرب النظام السوري
وأضافت اللجنة في بيان صحفي: "بناء على قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات المحلية لأربعة أشهر في جميع المحافظات، تعلن لجنة الانتخابات عن إلغاء العملية الانتخابية بشكل كامل، واعتبار التحضيرات المتعلقة بها لاغية".
ولفتت أنها ستقوم بإعادة رسوم الترشيح للقوائم الانتخابية والمرشحين، وفق الأصول.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد قررت تأجيل إجراء الانتخابات المحلية لأربعة شهور، خلال جلستها أمس (الثلاثاء).
وكانت محكمة العدل العليا الفلسطينية، قد قررت، الاثنين، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط دون غزة، دون أن تحدد موعداً ذلك، وهو ما رفضته حركة "حماس" واعتبرته قراراً يكرس حالة "الانقسام".
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط.