إلغاء الانتخابات المحلية الفلسطينية بشكل كامل

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأربعاء، إلغاء العملية الانتخابية بشكل كامل، واعتبار التحضيرات المتعلقة بها لاغية.

وأضافت اللجنة في بيان صحفي: "بناء على قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات المحلية لأربعة أشهر في جميع المحافظات، تعلن لجنة الانتخابات عن إلغاء العملية الانتخابية بشكل كامل، واعتبار التحضيرات المتعلقة بها لاغية".

ولفتت أنها ستقوم بإعادة رسوم الترشيح للقوائم الانتخابية والمرشحين، وفق الأصول.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد قررت تأجيل إجراء الانتخابات المحلية لأربعة شهور، خلال جلستها أمس (الثلاثاء).

وكانت محكمة العدل العليا الفلسطينية، قد قررت، الاثنين، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط دون غزة، دون أن تحدد موعداً ذلك، وهو ما رفضته حركة "حماس" واعتبرته قراراً يكرس حالة "الانقسام".

وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط.