يبدأ طاقم إدعاء من المحكمة الجنائية الدولية زيارة هي الأولى من نوعها على الإطلاق لـ"إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد تصريح للمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، على أن هدف الزيارة التي تستمر خمسة أيام ليس جمع الأدلة في هذه المرحلة ولكن زيادة التوعية بشأن مهام المحكمة.
وتبحث المحكمة الجنائية الدولية في احتمال فتح تحقيق بشأن مزاعم عن جرائم حرب في العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة عام 2014.
وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إنها قادرة على ضمان العدالة بشأن مزاعم استخدام قواتها القوة المفرطة في العملية على غزة.
وقالت المدعية في الجنائية الدولية فاتو بنسودا في بيان، أن طاقم الإدعاء سيزور تل أبيب والقدس ورام الله وسيشارك في "اجتماعات مع مندوبين إسرائيليين وفلسطينيين".
ولم يشر بيان بنسودا عن أي زيارة إلى قطاع غزة.
وكانت فلسطين التي انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية في 1 أفريل 2015 رفعت ملفات لدى المحكمة للحصول على توجيه اتهامات إلى قادة إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وخصوصاً في غزة.
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الجنائية الدولية تبدأ أولى زياراتها لـ"إسرائيل" والأراضي الفلسطينية
وكالات - الشروق أونلاين
يبدأ طاقم إدعاء من المحكمة الجنائية الدولية زيارة هي الأولى من نوعها على الإطلاق لـ"إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة.
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وأكد تصريح للمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، على أن هدف الزيارة التي تستمر خمسة أيام ليس جمع الأدلة في هذه المرحلة ولكن زيادة التوعية بشأن مهام المحكمة.
وتبحث المحكمة الجنائية الدولية في احتمال فتح تحقيق بشأن مزاعم عن جرائم حرب في العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة عام 2014.
وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إنها قادرة على ضمان العدالة بشأن مزاعم استخدام قواتها القوة المفرطة في العملية على غزة.
وقالت المدعية في الجنائية الدولية فاتو بنسودا في بيان، أن طاقم الإدعاء سيزور تل أبيب والقدس ورام الله وسيشارك في "اجتماعات مع مندوبين إسرائيليين وفلسطينيين".
ولم يشر بيان بنسودا عن أي زيارة إلى قطاع غزة.
وكانت فلسطين التي انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية في 1 أفريل 2015 رفعت ملفات لدى المحكمة للحصول على توجيه اتهامات إلى قادة إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وخصوصاً في غزة.