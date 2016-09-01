قال خفر السواحل الإيطالي، الأربعاء، إنه تم إنقاذ أكثر من 4650 مهاجراً، يوم الثلاثاء، قبالة الساحل الليبي وانتشال 28 جثة ليرتفع بذلك عدد من تم إنقاذهم خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة إلى قرابة 11 ألف شخص.
وأفادت تقارير، بأن أكثر من 20 شخصاً اختنقوا حتى الموت في عنبر قارب صيد مكتظ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقتلى يومي الاثنين والثلاثاء إلى 50 قتيلاً.
وقال مسؤولون إيطاليون، إن ثلاث نساء جرى إنقاذهن، يوم الاثنين، وضعن خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة على متن قارب تابع لخفر السواحل كان ينقل نحو ألف لاجئ إلى صقلية. وأشارت تقارير إلى أن النساء وأطفالهن الثلاثة في حالة جيدة.
وذكر خفر السواحل، أنه تم إنقاذ المهاجرين، يوم الثلاثاء، من 33 قارباً بينها 27 قارباً مطاطياً وقارب خشبي يعتقد أنه كان يحمل نحو ألف شخص.
ونقل عن مصور يعمل مع وكالة فرانس برس وكان على متن سفينة استأجرتها منظمة إسبانية غير حكومية للمساعدة في مهام الإنقاذ قوله إنه أحصى 22 جثة في القارب. وأضاف لوسائل الإعلام الإيطالية أنه يعتقد أنه لا تزال هناك جثث في مخزن القارب.
وتبعد ليبيا نحو 290 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية ويستغل مهربو البشر الفوضى في ليبيا ليتخذوا منها نقطة الانطلاق الرئيسية للرحلات إلى أوروبا.
وقال خفر السواحل، إن عمليات إنقاذ جديدة تجرى اليوم (الأربعاء)، لكنها أقل بكثير مما كان عليه الحال خلال اليومين الماضيين.
وقال متحدث باسم خفر السواحل: "من الواضح أن تحسن الطقس لعب دوراً مهماً في تفسير العدد الكبير من الوافدين في الآونة الأخيرة".
وبلغ عدد من وصلوا إلى ايطاليا منذ بداية العام 142 ألفاً على الأقل ولقي نحو 3100 حتفهم. وجاء ما يقدر بنحو 154 ألف شخص إلى إيطاليا عام 2015 ولقي 2892 مهاجراً حتفهم.
ووفدت الغالبية العظمى من اللاجئين من دول إفريقية مثل نيجيريا وإريتريا وغينيا وغامبيا والسودان وساحل العاج والصومال.
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إيطاليا: إنقاذ 11 ألف مهاجر قبالة ساحل ليبيا
رويترز - الشروق أونلاين
قال خفر السواحل الإيطالي، الأربعاء، إنه تم إنقاذ أكثر من 4650 مهاجراً، يوم الثلاثاء، قبالة الساحل الليبي وانتشال 28 جثة ليرتفع بذلك عدد من تم إنقاذهم خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة إلى قرابة 11 ألف شخص.
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وأفادت تقارير، بأن أكثر من 20 شخصاً اختنقوا حتى الموت في عنبر قارب صيد مكتظ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقتلى يومي الاثنين والثلاثاء إلى 50 قتيلاً.
وقال مسؤولون إيطاليون، إن ثلاث نساء جرى إنقاذهن، يوم الاثنين، وضعن خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة على متن قارب تابع لخفر السواحل كان ينقل نحو ألف لاجئ إلى صقلية. وأشارت تقارير إلى أن النساء وأطفالهن الثلاثة في حالة جيدة.
وذكر خفر السواحل، أنه تم إنقاذ المهاجرين، يوم الثلاثاء، من 33 قارباً بينها 27 قارباً مطاطياً وقارب خشبي يعتقد أنه كان يحمل نحو ألف شخص.
ونقل عن مصور يعمل مع وكالة فرانس برس وكان على متن سفينة استأجرتها منظمة إسبانية غير حكومية للمساعدة في مهام الإنقاذ قوله إنه أحصى 22 جثة في القارب. وأضاف لوسائل الإعلام الإيطالية أنه يعتقد أنه لا تزال هناك جثث في مخزن القارب.
وتبعد ليبيا نحو 290 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية ويستغل مهربو البشر الفوضى في ليبيا ليتخذوا منها نقطة الانطلاق الرئيسية للرحلات إلى أوروبا.
وقال خفر السواحل، إن عمليات إنقاذ جديدة تجرى اليوم (الأربعاء)، لكنها أقل بكثير مما كان عليه الحال خلال اليومين الماضيين.
وقال متحدث باسم خفر السواحل: "من الواضح أن تحسن الطقس لعب دوراً مهماً في تفسير العدد الكبير من الوافدين في الآونة الأخيرة".
وبلغ عدد من وصلوا إلى ايطاليا منذ بداية العام 142 ألفاً على الأقل ولقي نحو 3100 حتفهم. وجاء ما يقدر بنحو 154 ألف شخص إلى إيطاليا عام 2015 ولقي 2892 مهاجراً حتفهم.
ووفدت الغالبية العظمى من اللاجئين من دول إفريقية مثل نيجيريا وإريتريا وغينيا وغامبيا والسودان وساحل العاج والصومال.