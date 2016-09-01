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طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على غزة
شنت طائرات حربية إسرائيلية، الأربعاء، عدة غارات على قطاع غزة الفلسطيني، لم تسفر عن وقوع إصابات، بعد ساعات على سقوط صاروخ أُطلق من غزة على مستوطنة في جنوب فلسطين المحتلة.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن شهود عيان قولهم، إن طائرات حربية إسرائيلية، استهدفت عصر اليوم (الأربعاء)، مبنى يتبع للشرطة البحرية، التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وأكد الشهود، أن الصواريخ التي أطلقت على المبنى (كان خالياً)، تسببت بتدميره، وأحدثت ارتجاجات قوية في المكان، وأضرار في المباني المحيطة به.
وفي وقت سابق، قصفت مقاتلات إسرائيلية، موقعاً تابعاً لكتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس)، في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، يُعرف محلياً باسم "القادسية".
وأوضح الشهود، أن القصف تسبب بحدوث أضرار في المباني المحيطة بالأهداف التي تعرضت للقصف.
كما شنت مقاتلات حربية غارتين على أراضٍ زراعية شرق مدينة غزة.
وأوضح شهود عيان للأناضول، أن القصف استهدف منطقة تُعرف محلياً باسم "جبل الصوراني".
ولم تسفر الغارات عن أي إصابات وفق المصادر الطبية.
وكان متحدث إسرائيلي قد أعلن قبيل ظهر الأربعاء، أن صاروخاً أُطلق من غزة، قد سقط على مستوطنة سديروت (جنوب)، المحاذية للقطاع، ما أسفر عن إصابة مواطنة بـ"الهلع"، فضلاً عن وقوع أضرار مادية.
AHMED - ALGERIE2016/10/05 على 15:551
ALLAHO AKBAR