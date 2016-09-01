إتفاقية شراكة بين مؤسسة "مصير الحياة" والمعهد الفرنسي بالجزائر

وقعت شركة "مصير للحياة" الفاعلة في مجال تأمين الأشخاص في الجزائر، إتفاقية دعم مع المعهد الفرنسي بالجزائر وذلك لمدة 5 سنوات، حضرها حكيم سوفي الرئيس المدير العام لشركة "مصير للحياة " وأليكسيس أندريس مدير المعهد الفرنسي بالجزائر برعاية السفير الفرنسي بالجزائر.

وأكدت الشركة الأربعاء في بيان لها تحصل موقع "الشروق أونلاين" على نسخة منه، أن عقد الشركة يندرج في إطار مساندة ميدانية لنشاطات المعهد الفرنسي بفروعه الخمسة المتواجدة في كل من "العاصمة، عنابة، قسنطينة، وهران و تلمسان"، من خلال المشاركة في التظاهرات والندوات التي ينظمها المعهد بهدف نشر التراث الثقافي المشترك، ومن أجل دعم وتطوير الفنون والآداب وتبادل المعارف الثقافية والفنية على مستوى الضفّتين في حوض البحر الأبيض المتوسط.