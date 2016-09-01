يشتكي المئات من سكان البلديات، الفلاحية والريفية بولاية الوادي، من ظاهرة انتشار الشاحنات المحمّلة بالأسمدة العضوية المكونة أساسا من فضلات الدواجن والقادمة من مختلف ولايات الوطن، والتي تستعمل في زراعة البطاطا.
وذكر بعض السكان المتضررين من انتشار الشاحنات المتخصصة في بيع هذا النوع من السماد، خاصة في بلديات تغزوت، قمار، حاسي خليفة، الرباح، الرقيبة وهي معروفة بإنتاجها الغزير من البطاطا، وغيرها من الخضروات، أن يومياتهم تحوّلت إلى جحيم حقيقي، لما لها من آثار صحية خطيرة، تشكل مصدر خطر على حياتهم، لاسيما وأن هذه المواد العضوية، تنبعث منها روائح كريهة، تصل إلى المساكن، خاصة وأن عدادا كبيرا من الشاحنات، تتوقف في وسط التجمعات السكانية، أو على جنبات المسالك الفلاحية المؤدية للمزارع القريبة من القرى ومراكز البلديات، ما يجعل المواطنين يستنشقون هذه الروائح.
يحدث هذا في الوقت الذي تعد فيه فضلات الدواجن، من أخطر ملوثات البيئة، بحسب تقارير بيطرية بحكم أن الدواجن أغلب غذائها بات يعتمد على المحسنات الكيماوية، ويتعاظم خطر الإصابة بمختلف الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض الحساسية، خاصة على فئتي كبار السن والأطفال .
كما كشف عديد المواطنين على أن الأسمدة العضوية باتت ملاذا آمنا تعيش فيه الحشرات الضارة والسامة كالعقارب وحتى الأفاعي، وحتى الجرذان التي لم يكن سكان الوادي يعرفونها من قبل، بينت التحقيقات أن مصدرها هي المواد العضوية القادمة من ولايات الشمال خاصة تبسة وباتنة.
لكن الأخطر من هذا كله بالنظر إلى عدد من السكان، هو تحوّل بعض الفلاحين إلى تجار بالتجزئة للأسمدة الفلاحية وأصبحت التجمعات السكانية حظائر لتجميع هذه الفضلات. وناشد سكان البلديات المتضررة السلطات المعنية والجهات المسؤولة بضرورة التدخل العاجل لوضع حدّ لهذه الظاهرة، خصوصا أن الأمر يتعلق بصحة المواطن وبسلامة البيئة والمحيط.
يذكر أن ولاية الوادي، سجلت الدوائر الصحية بها خلال السنتين الماضيتين، أزيد من 3000 إصابة بداء اللشمانيوز الجلدي، بسبب لسعات البعوض الذي مصدره أكوام فضلات الدواجن. وكان والي الوادي، قد أصدر في وقت سابق قرارا، يأمر فيه بإبعاد الأسمدة العضوية وفضلات الدواجن على حواف الطرقات العمومية والمساكن على مستوى جميع بلديات الولاية، خاصة الفلاحية منها .
وجاء قرار المسؤول التنفيذي الأول في الولاية، بعد تلقيه لعديد الشكاوى، حيث أصدر قرارا يمنع منعا باتا هذه الممارسات الخطيرة جدّا، حسب نص القرار الذي -تحوز الشروق على نسخة منه - على صحة وحياة المواطنين، لاسيما بعدما تسببها في أمراض مختلفة، خصوصا للرضع والأطفال الصغار وكبار السن أيضا، وأكد في مراسلته لهم على ضرورة المتابعة والسهر على إجبار رؤساء المجالس الشعبية البلدية من أجل تطبيق فحواه بجدية على الميدان، بواسطة تسخير القوّة العمومية، إذا استلزم الأمر، وأمر القرار وبشكل إجباري مستعملي هذا النوع من الأسمدة العضوية، تغطيتها بغطاء بلاستيكي، لمنع انتشار الروائح الكريهة والحشرات الطفيلية، إلى جانب إجبار أيضا الباعة على عرض هذه المواد على بعد مائتي متر من الطرقات العمومية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1شابان وفتاة وراء ذبح بائعة الملابس بأولاد فايت
2أستاذة تسخر من بناء المساجد وتصف الحكومة بـ "الكهنوت"!
3أتباع "الأحمدية" بسكيكدة كانوا يتلقون خطب الجمعة مطبوعة من لندن
4عصابة تستغل النساء لتهريب الملايير من "الدوفيز" عبر المطارات
5رجل يقتل زوجته ببندقية على مرأى أبنائه بسطيف
Français English
الرأي
حبيب راشدين
معارك أرباب العولمة مع الشعوب المسلمة
جمال لعلامي
الثورة تاكل ولادها!
رشيد ولد بوسيافة
"الرّوتاري" في بلد الشّهداء!
التهامي مجوري
علاقة التقويم الهجري برسالة الإسلام
سليم قلالة
الأزمة لا تحتاج إلى إجراءات مخيفة
جمال لعلامي
الشاقي.. باقي!
قادة بن عمار
نعيب حكومتنا والعيب فينا!
سلطان بركاني
محاسبة النّفس وتجديد الحياة.. بين رحيل عامٍ وحلول آخر
محمّد الهادي الحسني
في ذكرى الهجرة
جمال لعلامي
...ما تستحوش!
الفيديو
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
نقل مباشر لتدريبات المنتخب الوطني من سيدي موسى
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
هاني رجل الأعماق .. 36 مترا وثلاثة دقائق تحت الماء
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
كارثة إيكولوجية خطيرة تتسبّب في نفوق أطنان من الأسماك بحوض سيبوس
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
رغم إصدار الوالي قرارا بتنظيم بيعها
فضلات الدواجن تغزو الوادي والسكان متخوفون
رشيد شويخ
يشتكي المئات من سكان البلديات، الفلاحية والريفية بولاية الوادي، من ظاهرة انتشار الشاحنات المحمّلة بالأسمدة العضوية المكونة أساسا من فضلات الدواجن والقادمة من مختلف ولايات الوطن، والتي تستعمل في زراعة البطاطا.
تغطيات ذات صلة
فضلات الدواجن تغزو الوادي والسكان متخوفون
رؤساء بلديات بالمدية يطالبون بتوفير الحماية لهم
تيزي وزو: أعوان الحرس البلدي يندّدون بإقصائهم من لجنة متابعة الحوار مع الحكومة
"مكانس كهربائية" لتطهير العاصمة من النفايات والأوساخ !
تأخّر كبير في إتمام مشروع 147 مسكنًا ترقويًا بمازونة بغليزان
وذكر بعض السكان المتضررين من انتشار الشاحنات المتخصصة في بيع هذا النوع من السماد، خاصة في بلديات تغزوت، قمار، حاسي خليفة، الرباح، الرقيبة وهي معروفة بإنتاجها الغزير من البطاطا، وغيرها من الخضروات، أن يومياتهم تحوّلت إلى جحيم حقيقي، لما لها من آثار صحية خطيرة، تشكل مصدر خطر على حياتهم، لاسيما وأن هذه المواد العضوية، تنبعث منها روائح كريهة، تصل إلى المساكن، خاصة وأن عدادا كبيرا من الشاحنات، تتوقف في وسط التجمعات السكانية، أو على جنبات المسالك الفلاحية المؤدية للمزارع القريبة من القرى ومراكز البلديات، ما يجعل المواطنين يستنشقون هذه الروائح.
يحدث هذا في الوقت الذي تعد فيه فضلات الدواجن، من أخطر ملوثات البيئة، بحسب تقارير بيطرية بحكم أن الدواجن أغلب غذائها بات يعتمد على المحسنات الكيماوية، ويتعاظم خطر الإصابة بمختلف الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض الحساسية، خاصة على فئتي كبار السن والأطفال .
كما كشف عديد المواطنين على أن الأسمدة العضوية باتت ملاذا آمنا تعيش فيه الحشرات الضارة والسامة كالعقارب وحتى الأفاعي، وحتى الجرذان التي لم يكن سكان الوادي يعرفونها من قبل، بينت التحقيقات أن مصدرها هي المواد العضوية القادمة من ولايات الشمال خاصة تبسة وباتنة.
لكن الأخطر من هذا كله بالنظر إلى عدد من السكان، هو تحوّل بعض الفلاحين إلى تجار بالتجزئة للأسمدة الفلاحية وأصبحت التجمعات السكانية حظائر لتجميع هذه الفضلات. وناشد سكان البلديات المتضررة السلطات المعنية والجهات المسؤولة بضرورة التدخل العاجل لوضع حدّ لهذه الظاهرة، خصوصا أن الأمر يتعلق بصحة المواطن وبسلامة البيئة والمحيط.
يذكر أن ولاية الوادي، سجلت الدوائر الصحية بها خلال السنتين الماضيتين، أزيد من 3000 إصابة بداء اللشمانيوز الجلدي، بسبب لسعات البعوض الذي مصدره أكوام فضلات الدواجن. وكان والي الوادي، قد أصدر في وقت سابق قرارا، يأمر فيه بإبعاد الأسمدة العضوية وفضلات الدواجن على حواف الطرقات العمومية والمساكن على مستوى جميع بلديات الولاية، خاصة الفلاحية منها .
وجاء قرار المسؤول التنفيذي الأول في الولاية، بعد تلقيه لعديد الشكاوى، حيث أصدر قرارا يمنع منعا باتا هذه الممارسات الخطيرة جدّا، حسب نص القرار الذي -تحوز الشروق على نسخة منه - على صحة وحياة المواطنين، لاسيما بعدما تسببها في أمراض مختلفة، خصوصا للرضع والأطفال الصغار وكبار السن أيضا، وأكد في مراسلته لهم على ضرورة المتابعة والسهر على إجبار رؤساء المجالس الشعبية البلدية من أجل تطبيق فحواه بجدية على الميدان، بواسطة تسخير القوّة العمومية، إذا استلزم الأمر، وأمر القرار وبشكل إجباري مستعملي هذا النوع من الأسمدة العضوية، تغطيتها بغطاء بلاستيكي، لمنع انتشار الروائح الكريهة والحشرات الطفيلية، إلى جانب إجبار أيضا الباعة على عرض هذه المواد على بعد مائتي متر من الطرقات العمومية.