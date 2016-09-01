اتهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الأربعاء، الجنرال توفيق، بالوقوف وراء رسالة المجاهدين الذين طالبوا برحيله من على رأس الأفلان.
وألقى سعداني خطابا ناريا على هامش اجتماع أمناء المحافظات، كال فيه التهم للجنرال المتقاعد محمد مدين المعروف باسم توفيق، ووصفه بأنه "رأس حربة ضباط فرنسا بالجزائر".
وقال إن مجموعة "ضباط فرنسا" فقدت التأثير بذهاب "ضباطها" وعليها اليوم أن تتعامل مع المؤسسات، مشيرا إلى مجموعة "ضباط فرنسا هي من سيرت المرحلة خلال التسعينيات".
واتهم المتحدث الجنرال توفيق، فاتهمه بإثارة الفتنة بغرداية وأنه أيضا من جلب الناشط السياسي، رشيد نكاز إلى الجزائر للتشويش على الرئاسيات.
وأضاف بقوله "الجنرال محمد مدين فقد كل شيء وهو يلعب الآن أوراقه الأخيرة".
وكان لرئيس الحكومة الأسبق، عبد العزيز بلخادم، نصيب من الاتهامات حين تساءل "أيها الصحفيون تحققوا مع من كانت أسرة بلخادم مع الثورة أم مع فرنسا؟".
وقال في هذا الخصوص، إن "عبد العزيز بلخادم يعتبر من مناضلي فرنسا داخل الأفلان"، مضيفا أن "بلخادم استخدم الزندقة والشكارة للبقاء في الأفلان".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1عزل 9 ولاة بينهم "الوزيران" قاضي وزرهوني وتحويل 9 آخرين
2أحداث أكتوبر دبرتها أطراف داخل النظام
3هذه قائمة الولاة والولاة المنتدبين الجدد
4بوتفليقة يأمر الحكومة بالتحاور مع الشركاء الاقتصاديين والنقابات
5برلمانيون يرفضون التوقيع لإسترجاع جماجم الشهداء!
Français English
الرأي
حبيب راشدين
معارك أرباب العولمة مع الشعوب المسلمة
جمال لعلامي
الثورة تاكل ولادها!
رشيد ولد بوسيافة
"الرّوتاري" في بلد الشّهداء!
التهامي مجوري
علاقة التقويم الهجري برسالة الإسلام
سليم قلالة
الأزمة لا تحتاج إلى إجراءات مخيفة
جمال لعلامي
الشاقي.. باقي!
قادة بن عمار
نعيب حكومتنا والعيب فينا!
سلطان بركاني
محاسبة النّفس وتجديد الحياة.. بين رحيل عامٍ وحلول آخر
محمّد الهادي الحسني
في ذكرى الهجرة
جمال لعلامي
...ما تستحوش!
الفيديو
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
نقل مباشر لتدريبات المنتخب الوطني من سيدي موسى
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
هاني رجل الأعماق .. 36 مترا وثلاثة دقائق تحت الماء
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
كارثة إيكولوجية خطيرة تتسبّب في نفوق أطنان من الأسماك بحوض سيبوس
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
في خطاب ناري بعد أربعة أشهر من الغياب
سعداني: الجنرال توفيق رأس حربة ضباط فرنسا في الجزائر
م.لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
اتهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الأربعاء، الجنرال توفيق، بالوقوف وراء رسالة المجاهدين الذين طالبوا برحيله من على رأس الأفلان.
تغطيات ذات صلة
سعداني: الجنرال توفيق رأس حربة ضباط فرنسا في الجزائر
هذه قائمة الولاة والولاة المنتدبين الجدد
بوتفليقة يحيل 9 ولّاة على التقاعد ويحوّل 18 واليًا إلى ولايات أخرى
مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية 2017
إحتدام الصراع داخل منظمة أبناء الشهداء
وألقى سعداني خطابا ناريا على هامش اجتماع أمناء المحافظات، كال فيه التهم للجنرال المتقاعد محمد مدين المعروف باسم توفيق، ووصفه بأنه "رأس حربة ضباط فرنسا بالجزائر".
وقال إن مجموعة "ضباط فرنسا" فقدت التأثير بذهاب "ضباطها" وعليها اليوم أن تتعامل مع المؤسسات، مشيرا إلى مجموعة "ضباط فرنسا هي من سيرت المرحلة خلال التسعينيات".
واتهم المتحدث الجنرال توفيق، فاتهمه بإثارة الفتنة بغرداية وأنه أيضا من جلب الناشط السياسي، رشيد نكاز إلى الجزائر للتشويش على الرئاسيات.
وأضاف بقوله "الجنرال محمد مدين فقد كل شيء وهو يلعب الآن أوراقه الأخيرة".
وكان لرئيس الحكومة الأسبق، عبد العزيز بلخادم، نصيب من الاتهامات حين تساءل "أيها الصحفيون تحققوا مع من كانت أسرة بلخادم مع الثورة أم مع فرنسا؟".
وقال في هذا الخصوص، إن "عبد العزيز بلخادم يعتبر من مناضلي فرنسا داخل الأفلان"، مضيفا أن "بلخادم استخدم الزندقة والشكارة للبقاء في الأفلان".