أعلنت سندس فروانة، المتحدثة الإعلامية باسم "التحالف الدولي لأسطول الحرية الرابع"، المُنظم لسفينة زيتونة، أن زوارق بحرية إسرائيلية سيطرت مساء اليوم، على السفينة بعد ساعات من محاصرتها.
وقالت فروانة، في تصريح لوكالة الأناضول:" سيطرت زوارق حربية إسرائيلية على السفينة زيتونة، المتجهة لقطاع غزة المحاصر وعلى متنها ناشطات من عدة دول أجنبية".
وأضافت: ما جرى قرصنة إسرائيلية (..) هناك انقطاع تام بالاتصال مع السفينة، ولا نعرف مصير المتضامنات.
ولم تعقب السلطات الإسرائيلية رسميا حتى اللحظة على مصير السفية.
كما امتنع الجيش الإسرائيلي عن التعقيب رسميا على اقتراب سفينة "زيتونة"، التي تقل عشرات الناشطات، من شواطئ قطاع غزة.
ومع ذلك فقد نقلت صحيفة جروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصادر عسكرية إسرائيلية إن سلاح البحرية يستعد لاصطحاب السفينة إلى ميناء أسدود حال انتهاكها المجال البحري الإسرائيلي.
وتحاول السفينة كسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات.
وأبحرت سفينة "زيتونة" الثلاثاء الماضي، من ميناء"مسينة" بجزيرة صقلية الإيطالية باتجاه شواطئ غزة، تحمل على متنها 30 ناشطة من جنسيات مختلفة.
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زوارق حربية إسرائيلية تسيطر على "زيتونة" المتجهة إلى غزة
وكالات
أعلنت سندس فروانة، المتحدثة الإعلامية باسم "التحالف الدولي لأسطول الحرية الرابع"، المُنظم لسفينة زيتونة، أن زوارق بحرية إسرائيلية سيطرت مساء اليوم، على السفينة بعد ساعات من محاصرتها.
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وقالت فروانة، في تصريح لوكالة الأناضول:" سيطرت زوارق حربية إسرائيلية على السفينة زيتونة، المتجهة لقطاع غزة المحاصر وعلى متنها ناشطات من عدة دول أجنبية".
وأضافت: ما جرى قرصنة إسرائيلية (..) هناك انقطاع تام بالاتصال مع السفينة، ولا نعرف مصير المتضامنات.
ولم تعقب السلطات الإسرائيلية رسميا حتى اللحظة على مصير السفية.
كما امتنع الجيش الإسرائيلي عن التعقيب رسميا على اقتراب سفينة "زيتونة"، التي تقل عشرات الناشطات، من شواطئ قطاع غزة.
ومع ذلك فقد نقلت صحيفة جروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصادر عسكرية إسرائيلية إن سلاح البحرية يستعد لاصطحاب السفينة إلى ميناء أسدود حال انتهاكها المجال البحري الإسرائيلي.
وتحاول السفينة كسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات.
وأبحرت سفينة "زيتونة" الثلاثاء الماضي، من ميناء"مسينة" بجزيرة صقلية الإيطالية باتجاه شواطئ غزة، تحمل على متنها 30 ناشطة من جنسيات مختلفة.