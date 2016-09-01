أعلنت وزارة الحج السعودية، عن الشروع في منح تأشيرات العمرة لهذا الموسم بداية شهر نوفمبر المقبل، لافتةً إلى أن مدة الإقامة ستكون حسب ما هو موضح في التأشيرة، ويأتي هذا الإعلان وسط جدل واسع بعد أن فرضت السلطات السعودية، رسوما لأول مرة تخص المواطنين الذين يعتمرون أكثر من مرة، والتي قدرت بـ2000 ريال سعودي.
وقالت الوزارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن منح تأشيرات موسم العمرة لهذه السنة للخارج، ستكون اعتبارًا من غرة شهر صفر من كل عام هجري، أي بداية شهر نوفمبر، مع منح أحقية البقاء للمعتمر وفق ما هو مبين في التأشيرة.
ويأتي هذا الموسم، تزامنا مع قرار السلطات السعودية القاضي بزيادة الرسوم للوافدين على أداء مناسك العمرة للمرة الثانية، بقيمة مالية قدرت بـ2000 ريال سعودي بداية من السنة الهجرية الجديدة، وهي الرسوم التي أثارت جدلا وسط أصحاب الوكالات السياحية والمعتمرين، بالرغم من أنها تخص المواطنين الذين يعتمرون أو يحجون أكثر من مرة، حيث أكد أصحاب الوكالات السياحية، أن فرض مثل هذه الزيادات، من شأنه أن يؤثر على أسعار العمرة وبرامج الطيران وكذا عدد المعتمرين، كما أن الأعباء الجديدة من المنتظر أن تنعكس سلبا على مواسم العمرة، حيث ستدفع العديد من الجزائريين للعزوف عن أدائها.
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بعد إعلانها فرض رسوم جديدة تصل ألفي ريال
الشروع في منح تأشيرات العمرة بداية نوفمبر
أسماء.ب
صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
أعلنت وزارة الحج السعودية، عن الشروع في منح تأشيرات العمرة لهذا الموسم بداية شهر نوفمبر المقبل، لافتةً إلى أن مدة الإقامة ستكون حسب ما هو موضح في التأشيرة، ويأتي هذا الإعلان وسط جدل واسع بعد أن فرضت السلطات السعودية، رسوما لأول مرة تخص المواطنين الذين يعتمرون أكثر من مرة، والتي قدرت بـ2000 ريال سعودي.
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وقالت الوزارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن منح تأشيرات موسم العمرة لهذه السنة للخارج، ستكون اعتبارًا من غرة شهر صفر من كل عام هجري، أي بداية شهر نوفمبر، مع منح أحقية البقاء للمعتمر وفق ما هو مبين في التأشيرة.
ويأتي هذا الموسم، تزامنا مع قرار السلطات السعودية القاضي بزيادة الرسوم للوافدين على أداء مناسك العمرة للمرة الثانية، بقيمة مالية قدرت بـ2000 ريال سعودي بداية من السنة الهجرية الجديدة، وهي الرسوم التي أثارت جدلا وسط أصحاب الوكالات السياحية والمعتمرين، بالرغم من أنها تخص المواطنين الذين يعتمرون أو يحجون أكثر من مرة، حيث أكد أصحاب الوكالات السياحية، أن فرض مثل هذه الزيادات، من شأنه أن يؤثر على أسعار العمرة وبرامج الطيران وكذا عدد المعتمرين، كما أن الأعباء الجديدة من المنتظر أن تنعكس سلبا على مواسم العمرة، حيث ستدفع العديد من الجزائريين للعزوف عن أدائها.