حركة التغيير في سلك الولاة تـُلهب الولايات مواطنون "يحتجون" على رحيل واليهم.. وآخرون يستبشرون خيرا!

شدت الحركة التي أجراها الرئيس بوتفليقة، في سلك الولاة، المواطنين إليها، وانتشر الخبر كسرعة البرق في أوساط قاطني عدة ولايات من ربوع الوطن، فوضع سكان كل ولاية مسؤولهم في الميزان، واختلفت الآراء بين مرحب بقرار رحيل واليه، ومتشائم من التغيير، وآخرون احتجوا على رحيل واليهم.

خرج مواطنون بولاية ميلة ليلة الثلاثاء، وصبيحة الأربعاء، في احتجاجات غاضبة، ونظموا وقفات تضامنية أمام مقر إقامة الولاية تضامنا مع الوالي مدني فواتيح عبد الرحمن، المحول إلى بومرداس، رافضين لتعيين أمين عام ولاية المسيلة واليا على رأس الجهاز التنفيذي لميلة، مؤكدين على ضرورة إعطائه فرصة أطول ليخرج ميلة من الغبن الذي عاشته لعقود من الزمن.

كما احتج مجموعة من الشباب في بسكرة، يعانون من مشاكل اجتماعية، أمام مقر الولاية، رافضين تنحية والي الولاية محمد حميدو وإحالته على التقاعد، ومطالبين بالإبقاء عليه في منصبه كأول مسؤول على منطقة الزيبان ومصرين، على مواصلة التعبير على مطلبهم النابع من متابعتهم للقرارات التي كان يتخذها الوالي تجاه حل عدة انشغالات للسكان المحليين، بينما مرّ تحويل ولاة سكيكدة وسطيف وقسنطينة من دون أن يشكل حدثا.

وفي النعامة، لقي قرار إحالة الوالي، حسين بسايح، على التقاعد ارتياحا كبيرا لدى كثير من سكان الولاية، بسبب الركود الذي عرفته مختلف المجالات، وعدم ظهور نتائج لجان التحقيق التي نصبها للنظر في قضايا طرحتها هيئات المجتمع المدني، لم تعرف نتائجها لحد الساعة. ولفت مواطنون تحدثت إليهم "الشروق" أن الوالي الجديد عبد الحميد غازي، يعرف أثقل ملفات الولاية، التي لم يفصل فيها سابقه خاصة العقار الفلاحي.

أما بتيزي وزو، فيرى مواطنون أن الوالي إبراهيم مراد قضى أيامه الأخيرة في المنصب يحارب حركة "الماك" الانفصالية، وقال مواطنون، إن خرجات الوالي الميدانية للوقوف على واقعها التنموي والاحتكاك بالسكان عبر لجان القرى والأحياء، كانت دائما بنكهة محاربة هذه الحركة، مشيرين إلى أن سياسة التقشف التي أجبرت السلطات لتوقيف المشاريع الحيوية، والعجز عن انتزاع مشاريع أخرى هامة للولاية، جعلت الرجل يرحل دون ترك بصمة.

بالمقابل، أبدى مواطنون بمستغانم، ارتياحهم لقرار تجديد عهدة الوالي عبد الوحيد تمّار، واستثنائه من حركة التغيير، فيما قال سكان بالشلف: "ذهب كما جاء، ونتمنى أن يحرك الوالي الجديد عجلة التنمية، ويضع حدا للبيروقراطيةً"، وقال مواطنون إن الوالي المحول إلى ولاية الجلفة والذي مكث حوالي ثلاث سنوات بالشلف، ذهب كما جاء، حين وجد التنمية تسير بسرعة السلحفاة، وتركها في ذات السرعة، برغم خرجاته المميزة في البداية قبل أن تتلاشى تلك الخرجات مع مرور الزمن.