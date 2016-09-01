مثل كهل أمام محكمة الشراقة، الأربعاء، بتهمة النصب والاحتيال، على أساس الشكوى التي تقدمت بها سيدة، مفادها أن المتهم سلبها مبلغ 30 مليون سنتيم على دفعات، بعد إيهامها بقدرته على إخراج زوجها من السجن.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهم استغل سذاجة الضحية وذهب إلى منزلها مباشرة، بعد توقيف زوجها وإحالته على القضاء، لتورطه في ملف جزائي، وأخبرها بأنه صديق زوجها، وكونه "إطارا في رئاسة الجمهورية"، فإنّه باستطاعته مساعدة زوجها في الخروج من السجن، طالبا منها مبالغ مالية كرشوة للقضاة، ليصل المبلغ إلى 30 مليون سنتيم. وبعد عدة شهور، لم تظهر مستجدات إيجابية بخصوص قضية زوجها، لتكتشف أنها راحت ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم، هذا الأخير أنكر انتحاله صفة إطار برئاسة الجمهورية، معترفا بسلبه المال من الضحية. وعلى هذا الأساس، التمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 5 سنوات نافذة و200 ألف دج غرامة، وهي نفس العقوبة التي أدين بها مع إلزامه بإرجاع المبلغ إلى الضحية.
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5 سنوات حبسا لمنتحل صفة إطار برئاسة الجمهورية
حورية. ب
مثل كهل أمام محكمة الشراقة، الأربعاء، بتهمة النصب والاحتيال، على أساس الشكوى التي تقدمت بها سيدة، مفادها أن المتهم سلبها مبلغ 30 مليون سنتيم على دفعات، بعد إيهامها بقدرته على إخراج زوجها من السجن.
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وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهم استغل سذاجة الضحية وذهب إلى منزلها مباشرة، بعد توقيف زوجها وإحالته على القضاء، لتورطه في ملف جزائي، وأخبرها بأنه صديق زوجها، وكونه "إطارا في رئاسة الجمهورية"، فإنّه باستطاعته مساعدة زوجها في الخروج من السجن، طالبا منها مبالغ مالية كرشوة للقضاة، ليصل المبلغ إلى 30 مليون سنتيم. وبعد عدة شهور، لم تظهر مستجدات إيجابية بخصوص قضية زوجها، لتكتشف أنها راحت ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم، هذا الأخير أنكر انتحاله صفة إطار برئاسة الجمهورية، معترفا بسلبه المال من الضحية. وعلى هذا الأساس، التمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 5 سنوات نافذة و200 ألف دج غرامة، وهي نفس العقوبة التي أدين بها مع إلزامه بإرجاع المبلغ إلى الضحية.