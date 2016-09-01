يبلغ من العمر 38 سنة صاحب قاعة "بيّار" يستغل القصّر في السرقة مقابل اللعب!

عالجت محكمة الحراش، قضية تتعلق بوقائع خطيرة تورط فيها شاب يبلغ من العمر 38 سنة، صاحب قاعة ألعاب ببراقي شرق العاصمة، بعد أن استغل هذا الأخير طفلين من زبائنه في القاعة يبلغان 13 سنة، بتحريضهما على السرقة والحصول على الأموال جراء بيعه المسروقات التي تمثلت في درجات هوائية.

حيث كان يحثهما على التسلل إلى منازل جيرانهما بالحي لترصدها ثم سرقتها وبيعها إليه بأثمان تراوحت بين 600 و2000 دينار ليقوم هو لاحقا بإعادة بيعها. المتهم مثل الأربعاء أمام هيئة المحكمة بموجب إجراء المثول الفوري، بعد توقيفه من قبل مصالح الأمن ومتابعته بتهم التحريض على السرقة وإخفاء أشياء مسروقة، أين اعترف الضحيتان بكل براءة خلال سماع أقوالهما في جلسة المحاكمة، بأن المتهم طلب منهما سرقة الدراجات من الحي وإحضارها له. وبعد سماع أقواله قررت المحكمة إدانته بعام حبسا نافذا وتغريم مادي بـ 100 ألف دينار، مع الأمر بإيداعه رهن الحبس من الجلسة مباشرة.