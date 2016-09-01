أردوغان: الكونغرس رفض بيعنا طائرات بدون طيار فصنعناها بأنفسنا

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا صنعت الطائرات بدون طيار بأنفسها بعد أن منع الكونغرس الأمريكي بيعها لها، مشيرًا إلى أن بلاده تحقق إنجازات في الصناعات الحربية بعد أن كانت عاجزة عن صنع بندقية.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل افتتاح المؤتمر العالمي للعلم والتكنولوجيا في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين، قال أردوغان إن تركيا زادت حجم المؤسسات العلمية بنسبة 50 في المئة، ونجحت في بناء بارجة حربية وصناعة طائرة من دون طيار بإمكانات محلية، كما تعمل على صناعة كافة الآلات التي تحتاجها.

وأضاف الرئيس التركي، أن بلاده زادت عدد مراكز الأبحاث والتطوير بنسبة 43 في المائة، مشيرا إلى أنها بدأت بصنع حاملات مدرعات مجهزة بكافة المستلزمات والأسلحة وتستطيع أن تنافس الدول الكبرى في صناعتها.

وأوضح: "أجدادنا عملوا وسط آسيا والهند والأناضول على دعم العلماء والعلم وأسسوا كثيرًا من المؤسسات العلمية".

وبين أردوغان أن تركيا عندما تحتفل بذكرى تأسيسها المئة عام 2023 ستكون قد أحرزت الكثير من التقدم على الصعيد التكنولوجي والعلمي.

وفي سياق آخر، قال أردوغان إن هناك مليار ونصف مليار مسلم يعقدون الأمل على تركيا، مؤكدا أن بلاده تعي ذلك.

وأوضح، أنه بعد الأزمة الاقتصادية تفاقمت المشاكل في الغرب وظهر تنظيم داعش الإرهابي وشكل الخطر الأكبر على المنطقة.

وبين الرئيس التركي، أنه يجب على المجتمع الدولي محاربة التنظيمات الإرهابية بحزم وعزم، موضحا أن الإرهاب ينتج مشاكل جانبية بينها مشكلة اللاجئين.

وفي سياق منفصل، قال أردوغان إن الملايين في آسيا يقتلون في العلن بسبب عقيدتهم ودينهم، و"في أفريقيا يعاني الملايين نتيجة القحط والجفاف بينما يعيش قسم آخر من العالم التخمة وهذا مخجل جدا".

واستنكر الرئيس التركي إغلاق الدول الغربية حدودها وبنائها الأسلاك الشائكة بينما تستضيف تركيا 3 ملايين لاجئ سوري، مذكرًا أن الدول كلها في الأمم المتحدة لم تتحدث عن دور تركيا في إيواء هذا العدد الكبير من اللاجئين.

وأشار أردوغان إلى أن الاتحاد الاوروبي يتحدث دون أن ينفذ، وسواء دفع ما عليه من تعهدات أو لم يدفع فلن تغلق أبوابها في وجه الفارين من البراميل المتفجرة.

وبين أردوغان أنه "ينبغي إنهاء العضوية المؤقتة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وزيادة عدد المقاعد الدائمة إلى 20 تتناوب عليها كل الـ193 دولة".