أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا صنعت الطائرات بدون طيار بأنفسها بعد أن منع الكونغرس الأمريكي بيعها لها، مشيرًا إلى أن بلاده تحقق إنجازات في الصناعات الحربية بعد أن كانت عاجزة عن صنع بندقية.
جاء ذلك في كلمة له خلال حفل افتتاح المؤتمر العالمي للعلم والتكنولوجيا في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين، قال أردوغان إن تركيا زادت حجم المؤسسات العلمية بنسبة 50 في المئة، ونجحت في بناء بارجة حربية وصناعة طائرة من دون طيار بإمكانات محلية، كما تعمل على صناعة كافة الآلات التي تحتاجها.
وأضاف الرئيس التركي، أن بلاده زادت عدد مراكز الأبحاث والتطوير بنسبة 43 في المائة، مشيرا إلى أنها بدأت بصنع حاملات مدرعات مجهزة بكافة المستلزمات والأسلحة وتستطيع أن تنافس الدول الكبرى في صناعتها.
وأوضح: "أجدادنا عملوا وسط آسيا والهند والأناضول على دعم العلماء والعلم وأسسوا كثيرًا من المؤسسات العلمية".
وبين أردوغان أن تركيا عندما تحتفل بذكرى تأسيسها المئة عام 2023 ستكون قد أحرزت الكثير من التقدم على الصعيد التكنولوجي والعلمي.
وفي سياق آخر، قال أردوغان إن هناك مليار ونصف مليار مسلم يعقدون الأمل على تركيا، مؤكدا أن بلاده تعي ذلك.
وأوضح، أنه بعد الأزمة الاقتصادية تفاقمت المشاكل في الغرب وظهر تنظيم داعش الإرهابي وشكل الخطر الأكبر على المنطقة.
وبين الرئيس التركي، أنه يجب على المجتمع الدولي محاربة التنظيمات الإرهابية بحزم وعزم، موضحا أن الإرهاب ينتج مشاكل جانبية بينها مشكلة اللاجئين.
وفي سياق منفصل، قال أردوغان إن الملايين في آسيا يقتلون في العلن بسبب عقيدتهم ودينهم، و"في أفريقيا يعاني الملايين نتيجة القحط والجفاف بينما يعيش قسم آخر من العالم التخمة وهذا مخجل جدا".
واستنكر الرئيس التركي إغلاق الدول الغربية حدودها وبنائها الأسلاك الشائكة بينما تستضيف تركيا 3 ملايين لاجئ سوري، مذكرًا أن الدول كلها في الأمم المتحدة لم تتحدث عن دور تركيا في إيواء هذا العدد الكبير من اللاجئين.
وأشار أردوغان إلى أن الاتحاد الاوروبي يتحدث دون أن ينفذ، وسواء دفع ما عليه من تعهدات أو لم يدفع فلن تغلق أبوابها في وجه الفارين من البراميل المتفجرة.
وبين أردوغان أنه "ينبغي إنهاء العضوية المؤقتة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وزيادة عدد المقاعد الدائمة إلى 20 تتناوب عليها كل الـ193 دولة".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1ما هي حقيقة تسمم البغدادي وثلاثة من قادته؟
2السعودية ستربح 11 يوما من "الأموال" بعد انتقالها من الهجري إلى الميلادي؟
3إيطاليا: إنقاذ 11 ألف مهاجر قبالة ساحل ليبيا
4زوارق حربية إسرائيلية تسيطر على "زيتونة" المتجهة إلى غزة
5أردوغان: الكونغرس رفض بيعنا طائرات بدون طيار فصنعناها بأنفسنا
Français English
الرأي
صالح عوض
تفريغ العربية من خصوصياتها
حبيب راشدين
معارك أرباب العولمة مع الشعوب المسلمة
جمال لعلامي
الثورة تاكل ولادها!
رشيد ولد بوسيافة
"الرّوتاري" في بلد الشّهداء!
التهامي مجوري
علاقة التقويم الهجري برسالة الإسلام
سليم قلالة
الأزمة لا تحتاج إلى إجراءات مخيفة
جمال لعلامي
الشاقي.. باقي!
قادة بن عمار
نعيب حكومتنا والعيب فينا!
سلطان بركاني
محاسبة النّفس وتجديد الحياة.. بين رحيل عامٍ وحلول آخر
محمّد الهادي الحسني
في ذكرى الهجرة
الفيديو
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
نقل مباشر لتدريبات المنتخب الوطني من سيدي موسى
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
هاني رجل الأعماق .. 36 مترا وثلاثة دقائق تحت الماء
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
كارثة إيكولوجية خطيرة تتسبّب في نفوق أطنان من الأسماك بحوض سيبوس
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
أردوغان: الكونغرس رفض بيعنا طائرات بدون طيار فصنعناها بأنفسنا
موقع ترك برس
أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا صنعت الطائرات بدون طيار بأنفسها بعد أن منع الكونغرس الأمريكي بيعها لها، مشيرًا إلى أن بلاده تحقق إنجازات في الصناعات الحربية بعد أن كانت عاجزة عن صنع بندقية.
تغطيات ذات صلة
اختيار البرتغالي أنطونيو غوتيريس أمينا عاما جديدا للأمم المتحدة
زوارق حربية إسرائيلية تسيطر على "زيتونة" المتجهة إلى غزة
طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على غزة
إيطاليا: إنقاذ 11 ألف مهاجر قبالة ساحل ليبيا
15 ناشطة يقتربن من سواحل غزة لمحاولة كسر الحصار
جاء ذلك في كلمة له خلال حفل افتتاح المؤتمر العالمي للعلم والتكنولوجيا في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين، قال أردوغان إن تركيا زادت حجم المؤسسات العلمية بنسبة 50 في المئة، ونجحت في بناء بارجة حربية وصناعة طائرة من دون طيار بإمكانات محلية، كما تعمل على صناعة كافة الآلات التي تحتاجها.
وأضاف الرئيس التركي، أن بلاده زادت عدد مراكز الأبحاث والتطوير بنسبة 43 في المائة، مشيرا إلى أنها بدأت بصنع حاملات مدرعات مجهزة بكافة المستلزمات والأسلحة وتستطيع أن تنافس الدول الكبرى في صناعتها.
وأوضح: "أجدادنا عملوا وسط آسيا والهند والأناضول على دعم العلماء والعلم وأسسوا كثيرًا من المؤسسات العلمية".
وبين أردوغان أن تركيا عندما تحتفل بذكرى تأسيسها المئة عام 2023 ستكون قد أحرزت الكثير من التقدم على الصعيد التكنولوجي والعلمي.
وفي سياق آخر، قال أردوغان إن هناك مليار ونصف مليار مسلم يعقدون الأمل على تركيا، مؤكدا أن بلاده تعي ذلك.
وأوضح، أنه بعد الأزمة الاقتصادية تفاقمت المشاكل في الغرب وظهر تنظيم داعش الإرهابي وشكل الخطر الأكبر على المنطقة.
وبين الرئيس التركي، أنه يجب على المجتمع الدولي محاربة التنظيمات الإرهابية بحزم وعزم، موضحا أن الإرهاب ينتج مشاكل جانبية بينها مشكلة اللاجئين.
وفي سياق منفصل، قال أردوغان إن الملايين في آسيا يقتلون في العلن بسبب عقيدتهم ودينهم، و"في أفريقيا يعاني الملايين نتيجة القحط والجفاف بينما يعيش قسم آخر من العالم التخمة وهذا مخجل جدا".
واستنكر الرئيس التركي إغلاق الدول الغربية حدودها وبنائها الأسلاك الشائكة بينما تستضيف تركيا 3 ملايين لاجئ سوري، مذكرًا أن الدول كلها في الأمم المتحدة لم تتحدث عن دور تركيا في إيواء هذا العدد الكبير من اللاجئين.
وأشار أردوغان إلى أن الاتحاد الاوروبي يتحدث دون أن ينفذ، وسواء دفع ما عليه من تعهدات أو لم يدفع فلن تغلق أبوابها في وجه الفارين من البراميل المتفجرة.
وبين أردوغان أنه "ينبغي إنهاء العضوية المؤقتة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وزيادة عدد المقاعد الدائمة إلى 20 تتناوب عليها كل الـ193 دولة".