حقق فيلم "البئر" للمخرج الجزائري لطفي بوشوشي نجاحا جديدا، بعد تتويجه بجائزة أفضل إخراج في فعاليات الدورة السادسة لمهرجان "مالمو" للسينما العربية بالسويد (30 سيتمبر -5 أكتوبر 2016)، ويأتي هذا الفوز قبل بضعة أشهر على مسابقة "الأوسكار" التي ترشح لها بوشوشي.
كشف مهرجان مالمو للسينما العربية الثلاثاء، عن الأفلام الفائزة بجوائز دورته السادسة ضمن مسابقاته الثلاث للأفلام الروائية الطويلة، الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مشروعات الأفلام الفائزة في سوق وملتقى المهرجان، حيث افتك لطفي بوشوشي جائزة أفضل إخراج في فئة الأفلام الروائية الطويلة التي عادت فيها جائزة أفضل فيلم روائي طويل إلى "3000 ليلة" لمخرجته الفلسطينية مي المصري، بينما نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة كل من جمعة إبراهيم الزعابي وأحمد إبراهيم الزعابي بطلا فيلم "ساير الجنة" للمخرج سعيد سالمين، وحصد الفلسطيني أشرف برهوم جائزة أفضل ممثل في الدروة السادسة عن دوره في فيلم "المنعطف" للمخرج رفقي عساف. كما حصدت المصرية منة شلبي جائزة أفضل ممثلة عن شخصيتها في فيلم "نوارة" للمخرجة هالة خليل.
وتوزعت جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية بين جائزة لجنة التحكيم الخاصة التي عادت إلى "جلد" للمخرجة عفراء باطوس، وجائزة أفضل فيلم وثائقي التي ذهبت إلى " لسة عايشة" للمخرجة أسماء بسيسو. وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير فحصل فيلم "خبز الحصار" للمخرجة سؤدد كعدان على تنويه خاص، فيما افتك "آية والبحر" لمريم توزاني جائزة لجنة التحكيم الخاصة، أمّا أفضل فيلم قصير فكان من نصيب "حار جاف صيفاً" للمخرج شريف البنداري و"مملكة النفايات" للمخرج ياسر كريم.
وفي ظلّ هذه النتائج الإيجابية التي حققها "البئر" والصدى الواسع الذي استطاع مخرجه أن يوصله إلى العالم، فإنّ الفيلم بحاجة إلى دعم الحكومة والسلطات الثقافية والشركات الخاصة والإعلام، من أجل قبول ترشيحه والذهاب بعيدا في مسابقة "الأوسكار" في دورتها الـ89 المرتقب تنظيمها فيفري 2017.
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"البئر" يفتك "أفضل إخراج" في مهرجان "مالمو"
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
حقق فيلم "البئر" للمخرج الجزائري لطفي بوشوشي نجاحا جديدا، بعد تتويجه بجائزة أفضل إخراج في فعاليات الدورة السادسة لمهرجان "مالمو" للسينما العربية بالسويد (30 سيتمبر -5 أكتوبر 2016)، ويأتي هذا الفوز قبل بضعة أشهر على مسابقة "الأوسكار" التي ترشح لها بوشوشي.
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كشف مهرجان مالمو للسينما العربية الثلاثاء، عن الأفلام الفائزة بجوائز دورته السادسة ضمن مسابقاته الثلاث للأفلام الروائية الطويلة، الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مشروعات الأفلام الفائزة في سوق وملتقى المهرجان، حيث افتك لطفي بوشوشي جائزة أفضل إخراج في فئة الأفلام الروائية الطويلة التي عادت فيها جائزة أفضل فيلم روائي طويل إلى "3000 ليلة" لمخرجته الفلسطينية مي المصري، بينما نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة كل من جمعة إبراهيم الزعابي وأحمد إبراهيم الزعابي بطلا فيلم "ساير الجنة" للمخرج سعيد سالمين، وحصد الفلسطيني أشرف برهوم جائزة أفضل ممثل في الدروة السادسة عن دوره في فيلم "المنعطف" للمخرج رفقي عساف. كما حصدت المصرية منة شلبي جائزة أفضل ممثلة عن شخصيتها في فيلم "نوارة" للمخرجة هالة خليل.
وتوزعت جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية بين جائزة لجنة التحكيم الخاصة التي عادت إلى "جلد" للمخرجة عفراء باطوس، وجائزة أفضل فيلم وثائقي التي ذهبت إلى " لسة عايشة" للمخرجة أسماء بسيسو. وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير فحصل فيلم "خبز الحصار" للمخرجة سؤدد كعدان على تنويه خاص، فيما افتك "آية والبحر" لمريم توزاني جائزة لجنة التحكيم الخاصة، أمّا أفضل فيلم قصير فكان من نصيب "حار جاف صيفاً" للمخرج شريف البنداري و"مملكة النفايات" للمخرج ياسر كريم.
وفي ظلّ هذه النتائج الإيجابية التي حققها "البئر" والصدى الواسع الذي استطاع مخرجه أن يوصله إلى العالم، فإنّ الفيلم بحاجة إلى دعم الحكومة والسلطات الثقافية والشركات الخاصة والإعلام، من أجل قبول ترشيحه والذهاب بعيدا في مسابقة "الأوسكار" في دورتها الـ89 المرتقب تنظيمها فيفري 2017.