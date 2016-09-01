احتفاء بالعلاقة الراسخة بين الرواية والسينما عزت العلايلي ضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ35 التي تنطلق في الثاني من نوفمبر المقبل، النجم المصري عزت العلايلي، تقديراً لبصمته على مسيرة السينما المصرية طوال عدة عقود، واعترافاً بمسيرته الإبداعية الطويلة في تقديم نخبة من أشهر الروايات المصرية والعربية عبر مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والدرامية.

ويأتي اختيار شخصية الفنان عزت العلايلي ليكون أحد أبرز الضيوف في دورة المعرض لهذا العام، باعتباره واحداً من أعلام التمثيل في السينما المصرية، وشاهداً على مسيرة التحولات الفكرية والثقافية في العالم العربي، حيث قدّم الحالة العربية ومحطات تغيراتها بشخصيات فذة، مثلت علامات مفصلية في التحولات الثقافية العربية، سواءً على صعيد التيارات الفكرية منذ خمسينيات القرن الماضي وصولاً إلى العصر الراهن.

وتتأكد أهمية شخصية العلايلي في السياق الثقافي بتتبع مجمل التجارب السينمائية والتلفزيونية التي قدمها طوال مسيرته الفنية، وتنكشف رؤية معرض الشارقة الدولي للكتاب في الوصول إلى قضايا مفصلية ومحورية في المشهد الثقافي العربي، فالسينمائي ظل تاريخياً غائباً عن معارض الكتب، وحضوره مقتصراً على المهرجانات السينمائية، في الوقت الذي يشترك مع الروائي والشاعر في صناعة الفعل الثقافي المتكامل.

ويستند المعرض في استضافة هذا النجم الكبير إلى قائمة من الأفلام التي قدمها العلايلي واستندت إلى أعمال روائية لكبار الكتّاب العرب خلال القرن العشرين، فالعلايلي قدم شخصية "عبد الهادي" في الفيلم الشهير "الأرض" المقتبس عن رواية الكاتب المصري عبد الرحمن الشرقاوي، والذي أنتج عام 1970، وهو من إخراج يوسف شاهين، وبات يعده مؤرخو الفن السابع أحد أهم أفلام السينما المصرية، إذ صنف في احتفالية مئوية السينما المصرية عام 1996 في المركز الثاني ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخها خلال استفتاء النقاد.